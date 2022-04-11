醫路同行：前列腺增生 新手術保性功能

藥物治療未見效可做手術

大多數情况下，可以考慮藥物治療。藥物治療主要分為兩大類。第一種為α受體阻斷劑，旨在放鬆前列腺，令尿路暢通；患者一般服藥數星期已經見效。第二種為5-α還原酶抑制劑，原理是透過抑制其中一種男性荷爾蒙的產生而令前列腺體積慢慢縮小。可是，縮小前列腺需要時間，一般要服藥1年才能有明顯效果。這兩種藥物都是前列腺增生的第一線治療。但是，如果患者服藥後沒有明顯改善，又或因為各種原因（例如副作用）而不想長期服藥，便需要考慮以手術形式治療前列腺增生。

經尿道前列腺切除術是一項較傳統的前列腺手術。醫生會利用內窺鏡儀器把前列腺中央部分切除，從而擴闊排尿通道，令尿流得到改善。但是，切除前列腺過程中有可能破壞膀胱頸、輸精管、周邊神經線等位置，因此病人手術後有可能會出現勃起功能障礙及逆行射精等問題。

隨科技發展，治療前列腺增生手術的方法五花八門。這些創新手術方式旨在保留最大程度的性功能。2021年，美國食品及藥物管理局（FDA）審批各種治療前列腺增生手術的研究報告，發現其中兩種手術能夠令患者在術後保持良好性功能。

輕度用提拉術 肥大可水刀消融

第一種是前列腺提拉術（Urolift）。醫生透過內窺鏡放置4至6個植入物，把前列腺組織提起及拉緊，從而令排尿通道變得寬闊；手術一般不需要全身麻醉，患者通常可以在手術當天出院。這種手術較適合輕度至中度前列腺增生的病人。第二種是前列腺水刀消融術（Aquablation）。醫生先用超聲波圖像標記前列腺輪廓，然後通過水射流技術把前列腺組織消融；手術需要全身麻醉，病人約3天可以出院。即使前列腺體積特別龐大的患者，這種手術都能夠達到良好效果。

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文：張源津（香港中文大學醫院泌尿外科專科醫生）