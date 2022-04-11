中醫治療：益氣托毒 骨轉移需補腎強骨

濕熱聚下方 需清熱解毒

另外，在中醫角度，不少前列腺癌是長久濕熱聚在下方，所以治療需要清利濕熱、清熱解毒，而且用藥要猛烈。中藥如半枝蓮、白花蛇舌草等，具清熱解毒的功效，在實驗室研究當中發現有抗癌能力。但中醫用藥不是單用攻邪藥物，也要顧及身體元氣，適當地固本培元，補助正氣。

中醫還有一個概念是西醫沒有的，就是益氣托毒。意思是補助身體正氣，讓身體正氣自然把疾病從外托出。這就像軍隊士兵，必先給足夠飽飯，否則無力打仗，根本打不下去。三軍未動糧草先行，就是這個意思。最後，前列腺癌生在隱蔽地方，需要適當利用活血化瘀、舒筋活絡中藥，把其他有效中藥帶至所病之處。

前文所述病人正以上述中藥療法，配合口服標靶藥，慢慢地抑制頑固的前列腺癌。

經常有病人問，可否只用中藥而不用西藥呢？其實，中西藥共用原則，除了安全問題之外，更重要是，不可忽略可能有效的藥物，無論是中藥或西藥，道理也是相同。