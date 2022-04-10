【明報專訊】在家工作初期時間太多，反而工作效率低了，不時「行唔安坐唔樂」。我就逼自己計時30分鐘什麼也不做，只坐下來放空，任由思緒浮現，我用筆記錄下來。當思緒在固定時段內漫無目的，其實會浮現很多深刻的內容：起初是一些食物的味道，有時是電視劇情，一兩句留在心底誰說過的話……慢慢會有一些平靜時間，有些性的衝動，有憤怒……慢慢不知不覺時間過了。做多幾次，我掌握到呼吸和思緒節奏的關係，太突然想做一件事會好易打斷整天的心情，於是我在右上角加上突然想用手機和身體想行開的記錄，0代表浮起意念但控制了，I代表控制不了，人形表示行開了。視覺記錄和呈現好重要，它讓我成為他者來觀看和閱讀自己，鼓勵我下次進步。如是者一個月時間，我學懂和我的情緒在大部分時間相處。我用四色筆作記錄，它讓我清楚看到思路的次序，思想雖然零散開放式折射，但總有其內在牽連，像後園的藤蔓植物盤根錯節，但總能找到源頭。我的筆記就是我的思緒和思考記錄，思想像一幅圖畫，美麗而生動。這幅畫是我開會前靜修30分鐘的記錄。（單身看11﹕藤蔓植物／2022-4-9）