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movie chic movie style：《月球隕落》戲院重開 地球末日

【明報專訊】4月21日，香港戲院界的大日子，如果好彩的話，戲院可以按計劃重開。重開日有什麼戲上映？其中一部是荷李活的末日片，夠噱頭吧。

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