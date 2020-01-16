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2022年4月10日星期日
星期日生活
{窿罅寫字達人}嚴照棠 渠王刻畫街頭文化 見盡50年進與退
社會實驗：選一項最珍貴家當，然後放街上
我最珍貴的家當：
只為維持現狀的港式威權主義
星期日現場：無家者獲賠100元的法庭記錄
周日話題：She She銀行廣告的軟着陸
周日話題：為何發生第五波？
白路的逆行手記
阿貓阿狗：#139 隔絕
周日話題：解構法國總統大選2022（上）：法國左翼此情不再？
誰人日記：緩急輕重
圖文城市
平安祭：詩句的裂縫，創傷的迴音
開門讀書：夢破醒的痛
同場加映：最安全的國度作出最危險的宣言——給流散的香港人
1000x1000 空想星期天
movie chic movie style：《月球隕落》戲院重開 地球末日
論語‧電影：奔跑的孩子
家明雜感：《西城故事》但願我們有個地方
咩世界：第333期 ／冷靜
單元連載：單身看
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧唐睿：經典不滅，時代精神，異國文學的重要行腳
盤中食事：台灣潤餅皮薄餡多 由清明習俗變街頭小吃
見字抄經：我們不要當鹹魚 「觀物」培養仁心活出理想
綠色生活：梅窩從棄耕到復耕
通識導賞：討論《擦音》Fricatives譯本——才是真正戰場？
未來城市：從自滿到謙卑 新加坡抗疫模式，香港學到乜？
阿貓阿狗：#139 隔絕
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【明報專訊】作者•李香蘭
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{窿罅寫字達人}嚴照棠 渠王刻畫街頭文化 見盡50年進與退
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