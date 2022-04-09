靛藍飛碟喇叭 融入家居設計

掛牆坐地均可 音頻強勁

以圓碟形設計的Beoplay A9 4th Gen，外層使用Kvadrat織物外罩搭配白蠟木坐地腳架，無論是放在客廳或是睡房，都不會感到格格不入。除了放置在坐地腳架上，也能將喇叭懸掛牆上，更加慳位。喇叭內置1個8吋低音單元、2個3吋中音單元、2個1½吋全音域單元及2個¾吋高音單元，廠方亦特別為每個單元設有擴音器，對於低音喇叭，設有1個400W的D類擴音器；而用於中音喇叭，則設有2個200W D類擴音器；在全頻喇叭上，則設有2個200W D類擴音器；至於高音喇叭方面，則設有2個150W D類擴音器，令喇叭的最大聲壓位準可達到100 dB SPL，頻率範圍達32Hz 至23,000Hz之間，在輸出上用家絕對不需擔心不夠強勁。為了彌補單一喇叭缺乏空間感的問題，機內設有主動式空間補償功能，也支援自訂聲音EQ，在專用App內提供5種預設調校，以滿足不同用家的需要。

串連喇叭 自組立體聲

此外，Beoplay A9 4th Gen在連接上也十分方便，支援Chromecast、AirPlay 2、Beolink Multiroom和藍牙等多種無線接駁方式，大部分裝置都能經無線連接喇叭。如果想令聲效的環迴立體聲效果更強，也可無線連接到其他同廠的喇叭一併輸出。而Beoplay A9 4th Gen也支援Google Assistant功能，用家可利用語音聲控來選擇播放的音樂、控制音量和搜尋正在聆聽歌曲的相關資訊。●

B&O Beoplay A9 4th Gen

售價：$28,800

查詢：2918 0007