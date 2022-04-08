香港地名尋根 移動種果樹 藝術連結人樹地

港大建築學系副教授鄭炳鴻提到3個P：People、Plant、Place，他與油街實現團隊希望用一個計劃連結人樹地，「令一般人開始欣賞人和地是有關係的」，植物可以是尋根的媒介。例如要搭船或行山才去得到的荔枝窩，是一條客家圍村，原來立村時荔枝生長得非常茂盛，但村子在命名後，荔枝卻種得不好因而鮮有荔枝蹤影。團隊考究地名，最早見於明朝萬曆年間寫成的《粵大記》，荔枝窩是因植物而得名。

地名承載植物故事

這個計劃，與鄭炳鴻合作的還有「老農田有機農場」農夫葉子盛，他提到自己住在新界多年未曾見過棗樹，因棗樹在港較難生長，但團隊從饒玖才著作《香港的地名與地方歷史》讀到，元朗大棠路的紅棗田村，是因棗樹而得名。植物或許在香港不再找得到，但一個地方因它而得名，植物與地方的故事自然流傳下去。

團隊與他們選了10個地名，每個地名代表植物共有10棵，所以共種植了100棵果樹，暫時種在油街實現尚未開放的新翼前面空地，果樹分成兩排，比人稍高一點，形成一條「綠色隧道」。其他果樹還包括油甘子樹，對應荃灣油柑頭；石榴樹，對應東涌石榴埔；梅子樹，對應沙田梅子林等。

樹可走，人呢？

這個2020年開始的藝術計劃，讓之前合作已有10多年的鄭炳鴻與葉子盛在過程中有不少反思。這些果樹全都種在正方形的移動式植樹箱中，箱底下設有輪子。葉子盛說他最初知悉時非常「搲頭」，「我種植的東西，從來種完就不會搬走的」。鄭炳鴻解釋，團隊曾想過送果樹給學校和志願團體，他也一時感慨起來：「樹都可以走，人是否要留？」但他相信人可以和自己成長的地方有更強的關係，而不只是拂袖而去，「有這種反思，讓所有人都會對於他們的生命、生存和生活空間有更多體驗」。

代入沉香樹 經歷變遷

種果樹之外，團隊也會以文章、活動等方法帶出反思。疫情之下工作坊會在網上舉行，第一場工作坊「移花／接木」將在4月16日舉辦，鄭炳鴻與藝術團體「拾坊」合作，以油街實現的落葉製作成環保拓印蜜蠟食物布；之後的3個工作坊：「捕風／捉影」、「尋根／溯源」及「落葉／歸根」，詳情將在稍後公布。

除了各個村落，「香港」一名亦據稱是源於植物「土沉香」，鄭炳鴻說香港人多年來尋求身分認同，像受詛咒一樣。剛好油街實現另有一個項目「未竟之園」，藝術家楊沛鏗希望觀眾代入沉香樹角度經歷適應環境變遷的旅程，待場地重開後同時參觀「人樹地」和「未竟之園」兩個項目，互相呼應，得着更多。

風土影響植物生長

葉子盛從農夫的角度回應鄭炳鴻對香港人身分認同的憂慮，認為始終在不同區域種植同一品種的果樹，果實也會因氣候而有所不同，即使在油街實現的不同位置種植，果樹也有變化。他說自己是香港人，所以要在香港做農夫；兩人認為身分認同不是被賦予的，是需要創造出來的，其中一個方法是藉文化藝術保存及延續下去。

■人樹地

日期：即日至8月

地點：油街藝術空間（北角油街12號）

網址：bit.ly/3u7eKmc

油街實現fb：http://bit.ly/37igRdT

文：胡筱雯

編輯：鄒靈璞