投入2D劇本殺空間 揪出兇手

特製Gather空間 加倍入戲

流程方面，玩家在官網預約後，LARPHK會以WhatsApp聯絡和確認細節、時間及派發角色劇本。正式遊戲時，除了玩家外，還會有1名主持參與遊戲。遊戲方式分2種，隨玩家選擇。一種是使用網絡實時通話軟件Discord，純傾談劇情；另一種玩法是使用視訊會議軟件Gather，通訊界面像2D RPG畫風的虛擬辦公室，可自行加入不同元素，自設個人化空間和Q版角色，LARPHK特地為各個劇本各花數星期繪製專屬Gather劇本殺空間。

玩家自選Q版人仔後，需使用劇本角色名字進入Gather空間，在空間內活動蒐集線索及釐清整個劇情，與其他玩家一起討論、推測和投選兇手。過程刺激有趣，代入感較重。Josh說希望玩家毋須額外下載程式，只用browser便玩到，同時要遊戲畫面同步、有互動，Gather是最理想的方案。遊戲結束後，主持分享整個劇情和細節，最後玩家在Gather「派」心心截圖留念，很有紀念價值！不過Josh表示考量到人手問題，日後疫情放緩後將會暫停線上版，重新集中在實體版遊戲。

另一間解謎推理遊戲劇本殺場地LARP Home，因應第五波疫情嚴峻，於今年2月中正式推出線上版。現時約有10多個劇本標明「可網團」，選擇相當豐富。當中以《北緯62°的風》、《窗邊的女人》及《記憶碎片》3個劇本較適合新手，懸疑味濃，較受歡迎。線上版劇本以推理類居多，側重情感或氣氛的劇本則較難製作線上版，比如恐怖劇本中NPC（非玩家角色）嚇人的情節便呈現不到。

線上版有得做：可與海外親友同玩

負責人Jenny分享，網上跟實體店的體驗不同。實體店每次參與，每人收費大概200多元，當中包括飲品，部分劇本還提供戲服、道具等，較容易投入；線上版收費便宜些，每人大約180元起，每個劇本的指定人數及難度各異，玩家只需要有平板、手提或桌上電腦，甚至智能電話便可以玩。玩家預約後，先收到Discord或Gather軟件的邀請連結（用作語音及視像通話），進入所選的連結畫面後，會收到專屬larplive網站連結，收取劇本及線索，遊戲時間約3至4小時。論穩定流暢，Jenny會建議使用Discord玩劇本殺。

Jenny分享線上版有一定難度，需要大量人手把實體的劇本及線索放上網。而且由於沒有強制玩家開cam，主持較難掌握玩家的真實狀態，控場較難。縱然有難度，但Jenny表示即使重開實體店也會繼續做線上版，因為近年香港愈來愈多人移民，劇本殺可以是方便和已移民的親友玩樂、交流的平台之一。

■info

LARPHK：限定線上版

價錢：正價每人$240起 （1次玩1個劇本），設優惠價，可到網站自行查詢

網址：larphk.com

註：線上版會視乎疫情而中止

LARP Home：劇本殺Online

價錢：每人$180起（1次玩1個劇本）

網址：larphome.com