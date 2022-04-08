線上破解劇本殺 組團闖虛擬密室

密室逃脫體驗館LOST，最近推出線上版虛擬密室，讓一班舊玩家在家「止渴」，相約朋友組隊在線上破解謎題，逃脫密室。虛擬密室每次限時45分鐘，玩家人數4至8人，設有主持人，用Chrome、Microsoft Edge、Firefox等網頁瀏覽器都能打開360度立體虛擬密室畫面，玩家可用視訊會議軟體Zoom交流。虛擬密室的設計和線索等內容並非完全「倒模」實體版，LOST聯合創辦人Rick Woo表示不同關卡也有微調甚至大幅修改，變得更適合網上玩。

從唐樓玩到亞特蘭提斯

5間虛擬密室各具特色，有大玩特工主題和講求觀察力的「唐七樓」，難度一般，適合新手；「九龍寨城」結合老香港元素及大玩聲效；「青木ヶ原」富冒險元素；「亞特蘭提斯」較多符號和圖形謎題，更講求合作；「掠奪」則難度最高，故事從波士頓博物館藝術品失竊懸案擷取靈感，微細處成為解謎關鍵。

經網上預約後會收到一條Zoom的連結。於指定時間與隊友一起連線Zoom後，遊戲主持人便會出現，並提供虛擬密室連結。所有玩家點選連結，在網頁瀏覽器開啟密室畫面。主持人之後會用Zoom簡介故事及操作方法，並提醒玩家不能錄影、拍攝及放上社交網絡，慎防劇透。限時45分鐘內要盡力尋找解謎線索，目的只有逃脫，據說逃脫率約六成。記者試玩了5款遊戲，整體界面流暢，途中若遇上樽頸位，主持人亦會適時協助。45分鐘後遊戲結束，可向主持人詢問箇中不解之處。

保留合作解謎元素

每個 LOST 虛擬密室的玩家遊戲畫面不是「同步」，基本上是玩家各自進入虛擬密室，背後由主持人操作計時器及操控流程，不過仍有合作解題的儀式感，事關玩家們在Zoom討論和分享答案，然後各自在自己的虛擬密室解答。假設一間密室有多間房間，當所有人答對第1間房間的關卡後，主持人便會開放下1間關卡，若欠缺合作便難以逃脫！

■info

LOST：虛擬密室

每次收費：$460／4人，額外每人$115（限時45分鐘）

玩家人數：4至8人

網址：bit.ly/37aR3jS

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

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