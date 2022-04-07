bag the best：貴氣比利時國寶級品牌 圓潤方形手袋 D字藏「機關」

被譽為「比利時國寶級品牌」的Delvaux，1829年在布魯塞爾創立，是世界上最古老的奢華皮具品牌，比起「勁敵」Hermès還早了8年。頂級講究的手工皮革工藝，永恆經典的外觀設計，加上每年僅生產約15,000個手袋的產量，讓品牌成為貴氣的象徵，幾乎每個袋款都是萬千女士夢寐以求的dream bag。提起品牌，很多人會想起其經典「阿太式」手挽袋款，像是Brillant與Tempête，從亞洲到外國均不乏星級追隨者，多位天后級人馬如蔡依林、Rihanna及Lady Gaga等也是品牌用家。袋款亦是多套韓劇中飾演名媛主角的「must-have手袋」，像是孫藝珍、朴敏英、金高銀等女星，都曾在劇中提着Delvaux手袋亮相，借品牌貴氣形象「入戲」。如今推出的Lingot掛肩手袋系列，則有別於過往的經典設計，小巧袋身配以可掛肩及斜孭的肩帶，更靈活百搭，銳意打入追隨自由、時尚的女性市場，滿足她們應付不同場合的需求。

與時並進 設計經得起時間考驗

Delvaux從不刻意迎合潮流趨勢，寧選擇永恆耐看的設計，沒有多餘的裝飾，也不會用上誇張的廓形，因此品牌的設計絕不是「霎眼嬌」，不但經得起時間考驗，還愈看愈有味道。自1829年創立，過去的193年來創造了超過3000個手袋款式，具前瞻視野的Delvaux更從1933年起，把每個新推出的袋款記錄在歷史檔案Livre d'Or中。豐厚的歷史資源，成為現今設計師的靈感泉源，Lingot掛肩手袋系列便取材自1970年代的歷史資料，以當年的手袋外形為靈感，並改以流暢圓潤線條呈現方正外形，帶來簡潔利落的輪廓，飾以超大D形雙色黃銅飾扣點綴，讓袋款更顯時代氣息。

設計上以實用為主導，亦是品牌經得起時間考驗的原因之一。Lingot掛肩手袋的尺寸為20cm（長）× 7cm（闊）×15cm（高），提供足夠空間，除可收納一般日常所需物品，甚至乎能放入一部iPad mini，迎合現代女性兼顧工作與休閒的生活需要。手袋內部還設有兩個口袋隔間，方便放置卡片等細小物件。

金屬轉扣隱藏手袋開關

Delvaux在手袋設計上，總會把代表品牌名字的字首D藏在其中。這次在Lingot手袋上，設計師就在手袋前方加上長形線條的D字形裝飾，既象徵品牌標記，亦埋藏了「機關」——在D形黃銅飾條扣環內，配上銀色金屬轉扣作為手袋的開關，帶來巧思的細節設計。在袋款顏色選擇上，除了啡色、淺棕色、黑色及紅色較為容易配搭的色彩外，亦帶來充滿春意的矢車菊藍色，在優雅的氣質外注入一絲青春氣息，吸引新一代年輕顧客群的目光。

工匠人手製作 柔和弧度廓形

Delvaux的手袋總能令女士趨之若鶩，不單外形設計永恆耐看，關鍵還在於創作背後的工藝與質素。自創立至今，品牌一直堅持由工匠人手製作皮具，每件皮具均需花上8小時以上製作。工匠會為優質的皮革細緻打磨、塗料、裁切，確保每個細節做工一絲不苟。品牌位於布魯塞爾（圖1）和法國的工坊，更創造過不少皮具史上的經典，其中最著名的包括品牌於1958年為布魯塞爾世博會設計的Brillant手袋。

新推出的Lingot手袋系列同樣在布魯塞爾和法國的工坊製作，雖然外形設計看似簡約，當中卻包含專業工匠的精湛技巧與藝術造詣。系列選以優質Olen Calf小牛皮製造，袋身柔和流暢的圓潤線條，設計低調優雅。在製作袋身時，工匠會運用特製的木塊固定對齊手袋前後幅的皮革面板，方便把皮革準確地拼接，並且在皮革及襯裏之間加入一層加固結構，讓袋身達至盒形外觀。用作固定的特製木塊，除了有助袋身成形，亦令邊緣線條呈現出緊貼袋身的完美彎曲度。

查詢：Delvaux 2157 9829（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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