Quicknote：復活節歎世界 staycation下午茶任君選

酒店的復活節住宿（由即日至4月16日），住客可享多項禮遇，包括退房日於The Aubrey或文華扒房及酒吧享用早午餐，住宿期間亦可於客房享用雙人3道菜晚餐套餐，並於復活節周末期間，在酒店東側大堂參與各項工作坊，包括兒童瑜伽、鬼口水動手樂、復活節創意小遊戲、扭氣球表演、親親復活兔、復活節尋蛋樂等，而入住文華閣客房及套房的小朋友更可參加朱古力復活蛋裝飾工作坊，自行設計及繪畫出繽紛的復活蛋。

另外，復活節期間，各餐廳亦精選不同美食，快船廊及Café Causette推出節日主題下午茶。精緻的鹹甜點心包括法式蘑菇松露酥皮盒、青檸撻、雲呢拿紅果慕絲，清新的味道亦適合在春天享用，而下午茶當然還包括酒店的招牌——新鮮焗製英式鬆餅，配玫瑰花果醬和牛油忌廉，以美食度過愜意的下午茶時光。此外，酒店亦有各款外賣佳餚，包括扒房及酒吧的美國頂級威靈頓牛排等烤肉、文華廳的精緻粵菜、The Aubrey的日式居酒屋風情盛宴，還有餅店為復活節設計的開心果芒果蛋糕，全部歡迎外賣自取或送到家中，讓你輕輕鬆鬆在家品嘗。

■香港文華東方酒店

查詢：2522 0111（住宿）、2825 4000（餐飲）

整理：古月淇

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