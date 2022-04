看精彩電影歎番杯 呷一口奧斯卡巨星喜愛的酒

看《千萬別抬頭》 喝Leonardo入股香檳

電影《千萬別抬頭》(Don't Look Up)在今屆奧斯卡共入圍4個獎項(包括最佳電影),可惜Leonardo DiCaprio失落入圍最佳男主角最後五強,最終由《王者理查》(King Richard)的Will Smith奪得。《千萬別抬頭》是部科幻諷刺片,講述彗星即將撞地球,兩名科學家為了警告地球人,開啟了巡迴演出之路,藉由兩位科學家跟美國總統之間的矛盾,突顯人類的愚蠢,電影影射意味濃厚。由導演亞當·麥奇(Adam McKay)編導,除了Leonardo DiCaprio,還有Jennifer Lawrence、Cate Blanchett,Meryl Streep等巨星,星光熠熠。

大家在Netflix觀看時,不如開瓶奧斯卡影帝DiCaprio有份入股的Champagne Telmont(天夢香檳)邊喝邊看,增加對男主角及電影的投入感。已逾百年歷史的Champagne Telmont,成立於1912年,由人頭馬君度集團於2020年10月收購大部分股份,今年2月公布DiCaprio入股成香檳酒莊股東之一。酒莊以自然之名(In the Name of Mother Nature) 為理念,致力生產100%有機香檳,計劃在2025年之前將整個葡萄園的種植轉換為100%有機農業種植,在如今香檳產業只有不到4%的葡萄園獲得有機認證的情况下,可算是整個行業的一項重大突破。另外亦希望用上100%可再生電力,降低生產時對環境的影響。這理念及行動跟致力環保的DiCaprio同出一轍。

早前試了Champagne Telmont旗下兩款香檳,包括Réserve Brut同Réserve Rosé。Réserve Brut香檳以2017年作主要基酒,充滿花香、熟白桃、礦物、牛油麵包及蜜糖香氣。Réserve Rosé粉紅香檳頗為特別,以2015年作主要基酒,加入Pinot Meunier而不是Pinot Noir,帶紅莓、紅車厘子、柑橘、橙花、礦物及牛油麵包香氣。有別於大部分香檳未必在酒標上列明香檳製作細節,品牌香檳有單獨編號,並在標籤正面展示其酒液的詳細成分和生產方式,一目了然!

《王者理查》演唱者 Beyoncé愛閃閃香檳

電影《王者理查》(King Richard)入圍6項獎項,電影主題曲Be Alive由Beyoncé主唱,入圍最佳原創歌曲獎最後五強。有看今屆奧斯卡的朋友,應該有看到開場時,Beyoncé以網球顏色為概念,穿上黃色高貴晚裝獻唱,攜同女兒Blue Ivy一同表演Be Alive。現場還有多名dancers伴舞,更有管弦樂團及live band演奏,背景及所有參與表演者以網球顏色配襯,對電影及網球女將大小威廉絲致敬。電影講述美國網球女將大小威廉絲父親的傳記劇情片,可於Apple TV或Google Play收看。

那國際歌唱天后Beyoncé喜歡喝什麼酒呢?當然是她丈夫美國饒舌歌手Jay-Z擁有的Champagne Armand de Brignac香檳,別稱Ace of Spades。外形金光閃閃,相當浮誇,貫徹Hip-Hop文化中rapper喜歡的粗大金飾風格。Jay-Z於2014年購入Champagne Armand de Brignac,並於2021年將50%股份轉讓給LVMH旗下的Moët Hennessy。除了bling bling金色Gold Brut外,系列還有其他bling bling款式,包括閃閃粉紅瓶的Rose Brut、閃閃桃紅色的Demi Sec及閃閃銀色Blanc de Blancs等。Champagne Armand de Brignac Gold Brut NV氣泡綿綿,清爽優雅,帶蘋果、白桃、白花、牛油麵包及奶油味道,獲得Robert Parker Wine Advocate 93分。邊喝此香檳,邊看世界網球界姊妹花怎樣實現夢想,攀上世界網球界大舞台也不錯。

占士邦電影60周年 來一杯007香檳

今年是占士邦首部電影面世60周年,《007:生死交戰》(No Time to Die)主題曲No Time to Die榮獲今屆奧斯卡 「最佳原創歌曲獎」,由英國新人王Billie Eilish主唱。說到007占士邦,當然要一提他至愛的香檳Champagne Bollinger,它曾經於占士邦電影系列出現過15集,深刻程度有如占士邦一定是揸Aston Martin超跑、喝martini一定是「shaken, not stirred」一樣。除了在電影內出現之外,Champagne Bollinger亦為《007:生死交戰》推出特別版香檳,十分有型,酒瓶頸還印上「007」,粉絲必搶!Daniel Craig飾演的「007」James Bond,從2006年《007首部曲:皇家夜總會》陪伴了我們15年《007:生死交戰》是系列的「最終曲」,可於Apple TV或Google Play見證這位英國傳奇的大結局。Champagne Bollinger Special Cuvee 007 Limited Edition Brut NV清爽而層次豐富,帶白花、蘋果、白桃、礦物、烤果仁、烤烘及牛油麵包等味道。呷一口「007」香檳,向「最終曲」致敬,perfect!

同場加映:奧斯卡晚宴喝什麼酒?

今屆奧斯卡的指定香檳是首屆贊助的國際級男神兼奧斯卡常客Brad Pitt旗下於香檳區釀造的Champagne Fleur de Miraval粉紅香檳。而今年的紅白酒則繼續由Francis Ford Coppola Winery贊助,今年已是連續第6屆,以限量版閃閃金瓶盛載,白酒是2020年的Chardonnay,紅酒是2019年的Cabernet Sauvignon。適逢奧斯卡為紀念《教父》上映50周年,邀請了導演法蘭斯哥普拉(Francis Ford Coppola)、阿爾柏仙奴(Al Pacino)以及羅拔迪尼路(Robert De Niro)同場再聚,讓三位電影前輩接受現場所有後輩的致敬,再喝Coppola葡萄酒,別具意義。

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師,擁有英國WSET高級品酒師證書(第三級),亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客,獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文:黃詩詩

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵:feature@mingpao.com