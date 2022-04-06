Watch News：太陽系星球命名 大熱MoonSwatch網上發售

事實上Swatch也不是忽然上太空，品牌早前便曾推出NASA靈感的腕表。這次的設計延續曾經探月的Speedmaster Moonwatch故事，只是將計劃由月球延伸至整個太陽系，打造出11款以太陽系星球命名的MoonSwatch系列，包括太陽系中心的恒星太陽，到8大行星水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星，早年被改列入矮行星的冥王星，當然也少不了地球的衛星月球。

MoonSwatch用上品牌專利物料Bioceramic，這種獨特的物料由三分之二陶瓷成分與三分之一生物來源材料成分共同組成。設計方面則將Moonwatch的主要設計特色一一呈現，例如不對稱表殼、經典的「Dot over 90」測速計刻度及獨特的Speedmaster小表盤。如以月球款的MoonSwatch跟原裝Moonwatch比較，兩者外形非常相近，分別只是3個小表盤的位置略有不同和表盤上換上兩者聯乘的logo。

系列共有11個款式，除了忠於原著的月球款，其餘10枚在用色上也對應各星球的特點：太陽是金黃配白色，水星是灰色，金星粉紅，地球是海軍藍配粉綠色，火星是紅配白，木星是沙啡色，土星是較沉的泥啡色，天王星是粉藍色，海王星是深藍色，冥王星是米色配暗紅。除了顏色配搭，部分腕表也有獨特細節，例如火星款的火箭形指針、土星款小表盤的土星環等，而每款腕表的電池蓋都描繪了相對的星球圖案，表帶則用上曾用於配搭太空衣的VELCRO表帶，增添太空感覺。有興趣的表迷可留意官方公布。

查詢：swatch.com

文：張曉冬

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