Watches & Wonders表展 龍頭腕表品牌 矚目新作

今年是W&W在2020年改組（前身SIHH）和疫情以來的第3次展覽，亦是第1次舉辦實體展，香港媒體因為疫情未能出席，但來自香港的主辦單位瑞士高級製表基金會（FHH）總理事陳楷遜（Carson）亦有到現場。「之前疫情不能夠舉辦實體展，很多品牌推動網上體驗。但亦令大家知道，網上體驗始終不能與實體展相提並論。疫情下市場情况依然蓬勃，按我們觀察，高級製表在過去兩年間，無論是新表抑或二手表，在拍賣市場上亦增長迅速。尤其亞洲和美國市場也有復蘇迹象。」

今屆W&W表展中 ，Carson留意到很多品牌都從顏色方面入手，推出灰色、三文魚色等表款，機芯方面則有兩個趨勢：尺寸比較小和比較薄。「另一趨勢是可持續發展和社會責任。品牌從最簡單的表盒包裝到表帶設計，都使用較環保物料。資源較多的鐘表品牌，甚至在腕表上採用環保材質，例如環保鋼、鈦金屬等。從珠寶到貴金屬，大家亦開始提及國際珠寶責任委員會（Responsible Jewellery Council） 認證，還有公平對待（fair go）等概念。」

Rolex 左撇子版本

每年表展討論度最高的品牌，Rolex定必數一數二。今年話題作有Oyster Perpetual GMT-Master II腕表，是系列首次推出的左撇子版本，表冠與護肩移至表殼左側，日曆窗與小窗凸透鏡同樣調整至9時位置，結合綠黑雙色Cerachrom陶質字圈。搭載3285型機芯，能顯示時分秒、日期，以及24小時制的第2時區時間。相比同規格的普通版本（即3時位置表冠版）定價略高，但相信大家會為經典的黑綠配色、少見的左撇子版本、重出江湖的綠色第2時區指針等細節而埋單。

Patek Philippe 懷舊質感表盤

雖然疫情令大家難以外遊，但不少品牌也積極發展兩地時間功能表款。Patek Philippe推出的編號5326G腕表，首次為年曆（每年只需人手校正一次）表款加入兩地時間功能。31-260 PS QA LU FUS 24H新款自動上鏈機芯具備8項專利，保留以兩枚中央指針顯示小時，但捨去表側左邊設置兩枚校正時區的按鈕設計，改用3段式表冠調校。用上搶眼的漸變黑灰色表盤，呈粒狀質感，靈感源自昔日相機外殼，勾起大家對旅遊探索的聯想。

Cartier 重現中式建築設計

延續去年Tank熱潮，Cartier今年推出Tank Chinoise新款。Tank Chinoise在100年前誕生，當時品牌傳人Louis Cartier鍾情各地文化藝術素材，應用到珠寶和製表。此腕表外形向中式廟宇的建築風格和寺廟門廊的幾何造型致敬，垂直表耳上方設置橫向表耳，重現門廊結構。系列自2004年起未曾推出新款，今次分別帶來神秘鏤空腕表和簡潔的時分顯示腕表，以鉑金、黃金或玫瑰金製成，配備斜面橫向表耳，搭載品牌目前最纖薄的430MC型機械機芯。

Vacheron Constantin 復古三文魚色

復古設計總有市場，Vacheron Constantin近年推出「收藏家系列」，將經修復的古董表重新推出，大受歡迎。新的Traditionnelle萬年曆計時腕表亦帶有vintage感覺，以復古三文魚色表盤配搭鉑金表殼，搭載自製1142 QP計時機芯，配備萬年曆複雜功能。白金指針和時標顯示時間，藍鋼指針指示計時功能和日期。小秒盤和30分鐘計時盤在左右兩邊，6時位置為鉑金月相盤，表盤外緣為指標式日期顯示，星期、月份和閏年視窗位於表盤上半部分，佈局分明。

Tudor 立體夜光兩地時間

Black Bay幾乎已是Tudor的代名詞，今年演變出全新Black Bay Pro款式，加入更多美學細節，例如上鏈表冠經重新設計，更易操作。表盤的立體小時標記由一體成形夜光陶瓷製成，大幅增加發光面積。直徑39毫米的新表搭載MT5652機芯，內置多時區功能，配備經磨砂處理的小時刻度固定外圈和標示24小時時間的黃色雪花指針。較細長的指針標示出發地時間，每24小時轉動一圈；較短的「雪花」指針則標示所在地時間，具獨立調時功能，可向前或向後調校，方便實用。

Panerai 為環保出力

當全球面對環境危機，製表業也落力降低對生態帶來的影響。Panerai新發表的44毫米Submersible QuarantaQuattro eSteel專業潛水腕表，便用上72g再生材料，佔整體重量52%。eSteel鋼合金無論在化學性質、物理結構和耐腐蝕等層面，均媲美傳統精鋼。表盤與表圈為同色系搭配，共有深藍、灰色與綠色3種款式。每枚腕表隨附兩款與表盤同色系表帶，一款使用再生PET織物，另一款以再生橡膠製成，附有表帶替換工具與表扣拆卸用螺絲刀。

查詢：Cartier 8105 5008 Panerai 8200 3033 Patek Philippe 2526 9699（英皇） Rolex 2249 8888 Tudor 2249 8833 Vacheron Constantin 2301 3811

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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