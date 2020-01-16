教大GPS：來自香港的非華語學生

「非本地」、「外籍」學生？

有幼稚園教師曾為非華語幼兒設計這樣的對話活動：

對象：高班

每名幼兒用說話介紹自己，內容如下：

「我是＿＿＿（姓名）。」

「我來自＿＿＿（地方）。」

「你是哪個地方的人？」

「你好！我是＿＿＿（地方）人。」

教師期望印度裔幼兒學會說出「我來自印度」。然而，如果參與活動的非華語幼兒在香港出生，是香港永久居民，他應該回答來自哪裏？看來設計這活動的教師，並沒有周全考慮到有些非華語幼兒是來自香港。雖然他們的父母或祖父母等可能來自其他地方，但正如很多香港出生的人，父母都來自內地，他們又會否說「我來自內地」？在港出生的印度裔幼兒可能從未到過印度，他們應否自稱「我來自印度」？

除了活動設計，另一反映教師如何看待非華語學生的身分，是教師怎樣形容課堂中的華語與非華語學生。常見的說法包括「本地和非華語兒童」、「本地與非華語家長」、「學校主要學生為香港人，亦有少數非華語學生」。這些例子當中，的確華語學生很可能是「本地人」，但問題是，在港出生的非華語學生，是否也是「本地」、「香港人」？當我們說「本地與非華語學生」時，是否意味着非華語學生不是「本地」？在港出生的非華語學生，能入讀主流學校，是本地居民，是否也是本地學生？

另外，有些學校會把非華語學生稱為「外籍學生」。這不止是口頭說法，在較為正式的場合，例如在教師的名片上，也會寫着「外籍學生支援主任」。當然，非華語學生或是剛從外地來港，但是如果我們把土生土長的非華語學生也歸入「外籍學生」，他們生於香港，或許說得一口流利粵語，這些學生有何感受？

難感到被主流社會接納

假如教師心底裏視非華語學生為「非本地」、「外籍學生」，這些學生就難以感受到香港主流社會接納，他們也是香港的一分子。這樣，非華語學生又會有多願意接受中華文化？遑論認同中文重要，從而要學好中文。

文：林浩昌（「非華語幼兒的中國語文教學專業發展課程」課程主任、兒童教育及發展科學研究中心成員）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第391期]