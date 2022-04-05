看得起遊戲：為孩子創造趣味暑假

與孩子討論日程安排

我們心繫小朋友，更擔心防疫措施對他們帶來的衝擊。有關體能變差、肥胖趨勢、視力問題、社交焦慮、情緒波動等種種新冠後遺，已引來專業團體及志願組織的關注。聯合國《兒童權利公約》提倡的4大權利包括：生存權、受保護權、發展權及參與權。在抗疫大勢下，除了保障身體健康外，怎樣照顧小朋友的各個成長範疇呢？想重拾錯失了的發展黃金期，還有可能嗎？

身處這個不像暑假的特別假期，家長唯有把握機會，盡力而為吧！

小朋友在過去停課、網課、復課的急變學習模式下，對維持基本的生活規律已顯吃力，所以，在相對而言輕鬆的長假中，更需要制訂日程，建議包含6大範疇：

學習：保持學習態度，惟時間不宜太長，項目也毋須過多

遊戲：由小朋友決定何時玩、玩什麼、玩多久

娛樂：約定與家人一起欣賞電影和電視節目，輕鬆一下

社交：無法親身見面，也可善用科技，以視像溝通互動，促進社交接觸

家務：讓孩子分擔可應付的小家務，如掃地、收納衣物、分類小食

休息：保持良好睡眠習慣，不宜過夜就寢，更不應日上三竿才起牀

制訂日程時，可與小朋友一起討論，以加強孩子的參與感、投入感和責任感；箇中的活動，更應依據孩子的性格喜好，那成功執行的機率便會更高。在急劇轉變的無力環境中，不可小看點點滴滴，微小成果也有助提升小朋友的自我掌控感。

擲骰決定當天午餐

當家長需要居家辦公，不妨將日常生活趣味化，既增加親子互動，更可趁機鬆一鬆，點子包括：

．試試擲骰子或玩抽獎以決定當天的午餐，為肚皮帶來驚喜

．請小朋友估算家長網上開會的發言時間、說「我」的次數或與會人數等

．小休時，邀請小朋友當體能導師，一起伸展筋骨，動動四肢

．為創造期待感，可與孩子來個約會，如玩遊戲、看故事書。緊記遵守約定

．遊戲完畢，以奇幻方式玩收拾，如想像自己變成磁石超人，把玩具一吸消失……

日子艱難，但還是要過。為了孩子，爸爸媽媽請加油勇往直前！祝願大小朋友度過一個好玩又難忘的早來暑假！

遊戲點子資源︰bit.ly/3DwufHr

文：王見好（智樂兒童遊樂協會總幹事）

作者簡介﹕智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第391期]