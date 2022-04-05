感創航道：上網課 勇闖社區

「賽馬會『感．創．做』大本營」由香港賽馬會慈善信託基金捐助，石籬聖若望天主教小學是計劃的伙伴學校之一，小一至小三常識科採用由教育大同設計的課程。去年疫情放緩時，小二學生有機會跟隨教師跳出課室，接受「勇闖社區」的任務，走進社區考察；無奈今年疫情嚴峻，「勇闖社區」也只能夠以網課形式進行。

甫踏出校門，前方是一個十字路口。「向前行就是公園，左方就是圖書館及街市，大家可以投票決定路線。」教師此舉是希望學生有表達和選擇的空間（voice and choice）。同學們最終投票決定先「勇闖」學校對面的安捷街遊樂場，再沿斜路走去街市，最後一站是石蔭梨木道公園，跟街坊做訪問。

「同學仔可以講出這裏有什麼輔助失明人士的設施嗎？」林老師走到一個行人過路處，先用鏡頭特寫地上的導盲磚及燈柱上的黃色盒子，然後再將手機舉高，靠近發聲裝置，讓同學分辨裝置在紅燈與綠燈時，發出的聲音有何不同。即使在網課，林老師亦希望同學運用不同感官感受社區上不同事物。他想起有一次帶學生到噴水池，叫他們感受水點打在臉上的感覺，每個人都有不一樣的體驗。「有人覺得清涼，因為他站在樹蔭下；有人站在陽光下，覺得水是熱的，讓他出汗。這個體驗其實很豐富，這樣的觀察讓學習立體得多。」

教師走到街道講課

相比於實體課堂，網課有不少限制。譬如學生容易失去專注力，也難以做到協作及多感官體驗，但同時亦有一些優勢。「賽馬會『感．創．做』大本營」鼓勵教師跳出網課框框，在疫下「教學新常態」中嘗試更多可能。講課不一定只能坐在電腦前面，而是可以走到哪裏，教到哪裏，將社區帶入課堂。以是次為例，網課可以讓教師適時停在街道上，加以多方面描述，這是實體課堂難以做到；另外，學生與教師的互動比去年更好，林老師認為家中環境讓小朋友有安全感，有助他們主動發問。「我見同學都好放鬆，有些同學未必坐得好端正，但眼睛一直望鏡頭，望鏡頭的耐性好了，這讓我喜出望外！」

位於大圍的循理會美林小學也是「賽馬會『感．創．做』大本營」的伙伴學校。他們在2月也有「勇闖社區」的單元，老師預先拍攝游走社區的短片，然後在課上播放。同學反應都十分積極，任教二年級「動手學」（LBD）課程的侯老師說：「有同學甚至大聲說：『我到過這裏！』」先前有教師透過繪本介紹社區設施，當同學觀看影片時，就能瞬間連繫過往所學，也漸漸與社區產生有情的連結，「譬如有同學話：這裏有好多樓梯，但不夠電梯；又譬如一些柱會成為輪椅人士的阻礙，雖然柱不是影片的主角，但同學會留意得到」。

相比傳統課堂，LBD課更着重「真實」、「探究」、「表達與選擇」及同學的「投入」。雖然網課不利協作及真實體驗，但教師依然可以利用多元方式，加上提問及展示，讓學生探究及反思。「勇闖社區」單元是一次相當寶貴的經驗，同時讓教學的意義與想像變得更闊。

文：周嘉俊（教育大同助理宣傳及推廣經理）

作者簡介﹕由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第391期]