作者：婕爾達‧繆勒

譯者：徐麗松

出版社：水滴文化

踏入4月，春天一步步往深處走去，日暖風和，夜雨晝晴。全港小孩，包括我女兒也還在放「暑假」，於是，這陣子我安排她負責植物澆水的工作。她有否感受到這正是個播種移苗、埯瓜點豆的時節？我並不知道。只見她還是挺喜歡的：閒時靠着窗邊曬太陽，蹲在陽台盯看漸漸成熟的小番茄。

當個小農夫，儘管超迷你版的園圃空間有限，卻是小朋友抗疫宅家時最好的「戶外」活動了。老實說，我長居香港，生活在城市裏，一向五穀不分！女兒也一樣，對農作物認識限於平時在超市看到的。自從打理學校園圃以後，我開始帶女兒在自家的陽台種些合適的作物，因為「農事」需要，她關心起蔬果來到餐桌前的那些故事。

《蔬菜是怎樣長大的呀？》就是我們在期間搭配着看的一本書。書中的小主角蘇菲，也是在城市生活的女孩。故事開始，她坐火車到鄉下的爺爺奶奶家過暑假，爺爺奶奶有一個蔬菜園，長着各種豐美的蔬菜。這本書就像是蘇菲的「耕作日記」，記錄她之後的每一個長假期，充實的田園生活——蘇菲學習到種植蔬菜的知識和技巧：她捲起袖子，拿起三爪耙除草，幫忙 立杆子把被風吹倒的玉米撐起來，幫忙抓走入侵菜園的馬鈴薯甲蟲。蘇菲認得各種田野裏的昆蟲和小動物：拔完紅蘿蔔後，不忘留點莖葉給小兔子吃，給過冬的鳥兒用穀類做點鳥食，她在田裏遇見了鼴鼠和刺蝟。蘇菲用雙手、用眼睛，還用嘴巴，真實地認識了不同種類的蔬菜：剝開豆莢，吃到比糖果還好吃的豌豆，收採甜菜根，製成新鮮的沙律，拿出畫本和鉛筆，把授粉的花朵描畫記錄下來，讚歎大自然的神奇和美麗。

由播種到開花結果 感受生命奇蹟

經歷過春耕夏耘、秋收冬藏，蘇菲體驗到耕種的辛勞。當她看到親手播種的農作物漸漸長成，然後開花，再長出種子……她發現了生命的奇蹟，也終於知道了原來平日吃到的蔬菜是怎麼長大的。冬季假期結束，小蘇菲回到城市，靠着爺爺送給她的種子，當起了城裏的小農夫，在自己家的陽台打造了一個迷你的蔬菜園。

作者婕爾達．繆勒（Gerda Muller）以復古畫風見稱。本書書寫田園生活，內容涉及農作物的生長狀態、昆蟲和動物的外貌、農具的操作運用等實用的描述，作者以寫實的繪畫風格，精緻、細膩的筆觸，向小讀者還原栽種蔬菜的實况，表達親近自然的樂趣。

我和孩子共讀這本書，津津有味——她也曾經為了看到秋葵的種子發芽生長而驚喜不已；也曾用愛憐的目光專心地看着停在她手臂上的小瓢蟲；也曾為了一株太陽花因誤植而枯死，感到惋惜和懊悔。前陣子，我們種的胡蘿蔔和生菜收成了，她將剛收採過來的胡蘿蔔一把捧在懷裏，無比珍惜地說：「泥土會變魔法啊！」大概，她和蘇菲一樣，體會辛勤耕耘，並訝異於一顆小種子的神奇力量，然後明白到吃下肚子裏的，都是一個個自然的賞賜和生命的奇蹟！

《蔬菜是怎樣長大的呀？》是蔬菜的餐桌前傳，是田野裏的平凡日常，卻是孩子眼中小蘿蔔、小番茄的成長小秘密，更是城市裏的小孩鮮能親眼看到、動人生命力的讚歌！農作物教懂孩子感恩大地，懂得向自然敬禮，享受生命成長的喜悅。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介﹕手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第391期]