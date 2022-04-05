採訪手記：暑假工作活動兩面睇

為讀者「搵料」 女兒也得益

今年就更加特別，史無前例有兩個暑假。8月暑假將是什麼光景，現在難以預料，但今個「暑假」，因疫情嚴峻，市面一片蕭條，根本沒有戶外活動可言，幸得各方公關好友不斷提供宅在家的課程、電影、遊戲玩意等資料，我們才可以整合成一篇又一篇的報道。

不過，作為記者，又是家長，我當然好明白，不少家長都好似我一樣，面對這個「暑假」，都不知如何安排。可幸做記者這一行，我們「線眼」夠多，為自己搵料之餘，亦不忙服務讀者。好像前陣子當我知道迪士尼與彼思全新電影《熊抱青春記》（Turning Red）3月11日全球同步在Disney+上架時，自己就立即登記成為會員，為的是要在首播日與女兒齊齊睇好戲之餘，也可立刻為大家送上最新的「影評」。

網上暑期活動 好玩又免費

又如早前，當我知道今年裘槎科學周改以網上形式舉行，眼見免費又好玩，我當然速速向大家報料啦！或許，事情總可兩面看，今個「暑假」，雖然在採訪工作上充滿局限，但女兒卻享受到不少免費的暑期活動，對我的荷包來說，也未嘗不是一件好事。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第391期]