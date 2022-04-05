坐上彎月走進科幻地 帶部手機 專屬影樓放膽拍

巨型發光月亮、電玩遊戲的場景、日式榻榻米客廳……儼如電影中的陳設場景，這其實是租賃式影樓「回映工作室 Re: Place Studio」的主題房間，以時租方式給客人作私人攝影或拍片之用。

「我們做製作，平日最煩惱便是找場景，不是租影樓，便是自己搭景，常常想如何才可減低製作成本。所以與幾個partner合作，開設一間可滿足同業製作需要的影樓，邊做邊試水溫，看看市場反應。」創辦人Red Yuen本身從事製作行業，主要做電影製作、場地展覽等，他說疫情期間「無工開」，不少器材閒置沒用，便想把握租金下跌的機會創業圓夢。

日式客廳「下廚」 電玩世界cosplay

Red與幾個合伙人看準新世代喜歡自拍的潮流，去年6月開設studio，全場約6000平方呎，有8間主題房，還有一個公用空間，提供化妝枱、更衣間等設備。各房間主題風格各異，面積由150至600平方呎不等，最低消費為1至2人預約1小時拍攝（$250起）。想拍休閒家居照，可選擁有開放式廚房的「日式客廳」；想拍仙氣女神照，可坐在「星空叢林」的彎彎月亮之上；想走進電玩世界，也可以在「公會酒吧」cosplay一番。

這個studio最大特點是不設專業攝影師，它只為愛好影靚相的人提供專屬空間，讓大家可以在無壓力和不拘謹的環境下，放膽擺pose，拍出心目中的理想照片。

Red說現時大部分影樓都是採取統一風格，如純白自然光、波希米亞風等，較受家庭及婚紗攝影客戶歡迎，但他希望自家的studio與別不同，除了拍硬照，也可滿足YouTuber、電視台等拍攝，因此房間內的設施都十分實用，如浴缸、廚房等全都是實物，浴缸可放冷熱水，廚房爐灶鋅盆用具全可借來無火煮食，讓大家可以較低成本作私人或商業拍攝。

幾個合伙人中，有舞台燈光師、專業攝影師，因此studio亦有提供一些較罕見的場景，如主題房「電馭工場」，裏面有雷射燈光效果、多台可連接手機熒幕的電腦、煙機、風機等，配合獨特的燈光，即使只用手機也可拍出理想效果，如有需要，甚至可向他們借用攝影器材補光（普通攝影用燈免費借用，專業器材另議），非常方便。

整個租用影樓過程非常簡單，揀選主題房間後，可於網站上預約拍攝日期及時間，經銀行入數或網上付款後，便可於拍攝當日到場。預約期前20分鐘可免費使用更衣室及化妝間，之後便可直接入內拍攝。疫情期間，客人入場前須填寫健康申報表，使用房間後，工作人員會以消毒噴霧清潔房間。

■回映工作室 Re:Place Studio

價錢：私人拍攝用途$250起/小時（按不同房型及人數收費，商業拍攝另議）

地址：葵涌葵榮路12號安發工業大廈2樓B室

查詢：fb@Re.Place.Studio

文：顏燕雯

模特兒：Crystal（IG@Crystaltwying）

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com