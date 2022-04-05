回顧創作路 藉作品切磋 美國塗鴉「三劍俠」 群展交鋒

本港奧佩拉畫廊舉辦的Basquiat, Haring, Scharf群展，記錄了美國藝術家Jean-Michel Basquiat、Keith Haring及Kenny Scharf 3人的友情和創作路。當中展出約40件藝術品，探討各人在1970年代尾至1980年代初於紐約的藝術對話。

貧民區塗鴉 廣告板練功

Jean-Michel Basquiat已不在人世。當年，他成功以紐約塗鴉藝術家的身分獲得大眾青睞，作品後來獲得畫廊賞識。他懂法語、西班牙語和英語，常閱讀詩詞、神話、歷史與醫療等書籍。小時候他已表現出過人藝術天分，自學成才。他在家人鼓勵下正式拜師學藝。他的創作生涯始於1970年，青年時期在貧民區創作塗鴉藝術初露鋒芒，獲得媒體廣泛報道，威震「江湖」。在藝術路途上，他和Haring跟Scharf惺惺相惜，1980年首次結伴參與群展。Basquiat的性格豁達如周伯通，構成童心、寫意的獨特畫風，今天仍影響着當代塗鴉藝術，其存世的作品亦價值不菲。

另一個「大俠」Keith Haring亦已仙遊。他於1980年代從傳統的藝術套路破舊立新，以簡單凌厲的線條、三兩個重複的圖案構成千變萬化的畫面。起初，他在紐約地下鐵站內的空置廣告板上繪畫，自此美國街頭牆壁都成為他的道場，留下不少「練功」痕迹。他的風格亦頗卡通化，常圍繞火柴人、動物等主題，十分親民。他是美國首批街頭塗鴉畫家，把簡單的三原色發揮至化境，在廣告牌上創作出驚世作品。他選用的「兵器」亦多元化，包括鉛筆、噴漆和刷子，只要「心中有劍」，信手拈來的器具也成為「神兵利器」，繪出精彩作品。他亦成功由街頭走進博物館，獲邀參與創作和舉辦專題展。

三者中只有Kenny Scharf仍在生。沒有兩個對手在身邊陪伴他，他會感到孤獨嗎？早年他對電視和現代設計十分着迷，作品圍繞流行文化偶像或科幻小說。他是「流行超現實主義者」，創作媒介橫跨繪畫、雕塑、時尚、影像、表演藝術和街頭藝術。他的包容度很大，有如提倡「以無法為有法」的當代武術家李小龍，整合出一套打破藝術界障礙的哲學，成功和流行文化接軌。近年，Scharf和一些時裝品牌合作，透過商業聯乘創作，為世人帶來歡愉。他的pop art卡通人物和時裝十分匹配，叫眾人把作品穿在身上，帶到世界每個角落展出。

既友好又互相競爭 激發改進

Scharf曾形容自己與兩個好友的關係是「既友好、又競爭」。他們3人當中的良性競爭，激發了大家獨特的創作風格和主題。表面看各人的作品各自精彩，但細心比較同期的作品，會發現他們會互相參考大家的優點，不斷改進自己。Scharf笑說3人好像古代的「三劍俠」，會常常互相切磋和交流。胡一刀和苗人鳳比武後會一同暢飲，而這3個藝術家切磋後，就一同陶醉於街頭文化藝術中。是次展覽中，觀眾可以看到各人不同時期的作品，在橫跨3層樓的畫廊空間中，沉浸地尋找各人的切磋痕迹。

■Basquiat, Haring, Scharf 美國藝術家群展

日期：即日至4月30日

開放時間：周一至六（上午10:00至晚上7:00）；公眾假期（中午12:00至晚上6:00）

入場：免費

地址：中環皇后大道中9號嘉軒廣場G08-09香港奧佩拉畫廊

查詢：www.operagallery.com

註：因應政府防疫措施，展覽開放時間以官方公布為準

文：呂一心

編輯：王翠麗

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