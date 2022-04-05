逐格睇：智能公廁數據化 廁紙用光即提示

傳感器蒐數據 通知職員跟進

稱為智能公廁，廁內不同裝置及設備上均安裝了傳感器，以收集公廁使用量數據，溫度、濕度及臭味等環境參數，消耗品如梘液、廁紙、坐廁板消毒液等使用情况，以及乾手機、吹地扇等運作狀態。這些傳感器會將實時數據傳送到後端管理平台，以便食環署職員透過這些數據跟進。與此同時，公廁內的清潔員值勤室設有顯示屏，清潔員能知悉相關工作提示。

記者曾到訪兩所智能公廁，見到比起一般公廁環境相對光猛，設施新淨，地面乾爽。與一般公廁不同，智能公廁外牆設有兩個顯示屏，分別顯示男女廁可用廁格、尿廁數目，以及公廁內溫度和濕度等資訊。

提示可用廁格、尿廁數目

公廁內，廁格門外設有指示燈，使用中的廁格着紅色，空置廁格則着綠色，哪個廁格可使用便一目了然。廁紙、梘液、廁板消毒液等保持在充足狀態，因為當這些消耗品用光了，清潔員能透過顯示屏得悉，以便及時補充。廁內亦安裝了反饋機，讓使用者對公廁的滿意程度評分。

預計於今年上半年落成的大埔白石角公廁，亦會安裝智能系統，並在出入口和洗手盆上加設智能鏡，用來發放食環署服務資訊，市民亦可透過智能鏡的回饋系統，對公廁設施或服務評分。

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