加入電腦系統、改善空氣技術 臭氧殺菌 智能公廁洗脫臭名

自稱公廁KOL的食環署吉祥物清潔龍阿德，曾在臉書發帖說，據其觀察，很多女士都不願意去公廁，問大家如何能吸引女性使用公廁？帖文一出即引來討論，不少網友指廁板骯髒、環境骯髒、地下積水多，還有更重要一點是臭，不止女網友，有男網友也表示自己不去公廁。

公廁臭味成因眾多，冲水系統損壞未能正常運作、地下積水多、濕氣重、滋生細菌、通風不足，以及使用者沒有正確使用設施，例如沒有在正確位置上廁所、如廁後忘記冲水、使用過的廁紙沒有掉進垃圾桶等，也會導致臭味出現。所以除了公廁硬件要提升，市民保持公德心，維持公廁衛生亦很重要。

240公廁數年內翻新優化

食環署現時管理800多間公廁，在「優化公廁翻新計劃」下，自2019年起的5年內，分階段為240間公廁推行翻新或改善工程。針對臭味問題，除了加裝通風設備，亦引入4種除臭科技。其中一種為臭氧技術系統，臭氧（Ozone）具殺菌功能，在冲水系統中加入臭氧，冲水同時能殺菌除臭，一舉兩得。臭氧技術系統現於旺角、深水埗及葵芳多間公廁內使用。

臭氧這名字很多人都聽過，但未必了解它的特別之處。臭氧其實是由氧氣轉化而成，許多人也許聞過臭氧的味道，那就是雷雨期間空氣瀰漫的淡淡漂白水味，雷電的電流令部分氧氣轉化為臭氧，風把高空中的臭氧帶到地面。不過，這些臭氧極為微量；高濃度臭氧帶毒性，而且有刺鼻臭味，因此稱為「臭氧」。香港科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑表示：「自然界的臭氧主要是經太陽放射的紫外線，或閃電雷擊的電離作用，將大氣中的氧分子（O2）分解成獨立的氧原子（O），活潑的氧原子再結合一個雙氧分子，便形成臭氧（O3）。」而在陸地上空15至35公里的平流層裏，就有一層由較高濃度臭氧築成的臭氧層，能吸收陽光裏大部分有害的紫外線，對地球生物起着十分重要的保護作用。

臭氧破壞細菌細胞壁

至於臭氧為何能消毒殺菌，陳鈞傑解釋：「臭氧化學性質活躍，有極強的氧化能力，能將細菌的細胞壁和細胞膜氧化，再進入細胞內部氧化破壞令其死亡；同樣地，臭氧會破壞病毒外殼上的脂蛋白，再滲進內部破壞內層核酸，從而達到消滅病毒作用。而在氧化反應發生後，臭氧會還原為氧氣（O2）。」

透過「臭氧產生器」以高壓電流、紫外線照射等方式製造的人工臭氧，廣泛應用於空氣、淨水、食物等消毒處理或防腐工業用途上。市面亦有家用臭氧機，用來消毒蔬果或淨化空氣。惟陳鈞傑提醒，長時間吸入低濃度臭氧亦可引致呼吸道不適，以防萬一，應避免在家中長時間使用臭氧儀器。

監察廁內臭氧濃度 控制輸出量

公廁內的臭氧技術系統，由臭氧產生器、空氣壓縮機、空氣臭氧濃度監測器，以及氧化還原值監察器4部分所組成。在冲廁水泵房內，臭氧產生器製成臭氧後，會注入儲存冲廁水的水缸內，並與冲廁水混合成臭氧水。食環署回覆本報查詢時表示，「系統更利用物聯網科技，透過監察冲廁水內氧化還原值以控制臭氧輸出量。臭氧最終會分解成溶解氧，不會污染環境。系統亦會實時監察男女廁內的空氣臭氧濃度，當濃度高於指標時便會關閉」。

文：李佩雯

編輯：蔡曉彤

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