兒言自得：從探病說起

患傳染病人謝絕探訪，是醫院通例。這情况在香港引起人特別關注的，是19年前的SARS疫症，病毒不但針對老人家，連壯年人士也不放過，兼且殺傷力高，許多患者都病情嚴重，死亡率也高；親人染SARS住院，少不免有生離死別的恐慌，住院後不能探望，更有見不到最後一面之悲。今波新冠疫情，住院長者的死亡率也高，對他們和家人來說，當年的SARS是前車之鑑，怎可能不擔心？

SARS和新冠病人「謝絕探訪」，是避免把病毒傳染給訪客，再擴散到社區。若病人因免疫抵抗能力不足，容易受細菌病毒感染，不容外人到訪則是要保護這些病人，因為每名訪客都是潛在帶菌者。我初出道時，香港公立醫院的新生嬰兒病房都是「謝絕探訪」，連父母至親也不例外。那時的觀念是，新生兒，尤其是早產兒，身體器官發育尚未成熟，免疫系統功能遠遠不足以抵抗細菌病毒的侵襲，所以「與世隔絕」是他們的最佳保護。

我在伊利沙伯醫院兒科當實習醫生時，新生兒病房門禁森嚴，每天只有1個小時（依稀記得是下午3至4時），父母可以致電病房詢問嬰兒病况。嬰兒病房住了50多名病嬰，父母電話十居其九未能在時限內接通，即使僥倖成功，和護士談不上兩句便輪到下一個。有些嬰兒不幸病歿，由入院至死仍未和父母見過一面；嬰兒可能無知無覺，但對父母卻是肝腸寸斷，永不磨滅的遺憾。後來我在贊育醫院的新生嬰兒病房工作，那裏也不容家人探訪，遇有重症病嬰，我都會囑咐護士通融則個，讓父母見見孩子，可惜總有護士陽奉陰違，仍然嚴禁父母內進，後來我唯有親自陪同父母一同見孩子，一解他們思念之苦。

父母陪伴 有利病童身心健康

新生兒是這樣，年紀大些的小朋友，住院也不好過；每天1小時的探病時間，既未能滿足小孩渴望父母陪伴的需求，也不遷就許多父母一邊忙於為口奔馳，一邊還要照料家中其他孩子或家務的實况；每到探病時間終結，護士開始下逐客令之際，那難捨難離，娘啼子哭的情景，至今仍歷歷在目。

現在已有許多醫學證據，證明新生兒感染，和父母探訪沒有什麼直接關係；新生兒病房內交叉感染的罪魁禍首，是工作人員或任何和嬰兒有接觸人士沾了細菌病毒的手，「洗手、洗手、洗手」是預防交叉感染的不二法門。醫學證據也明確顯示父母家人的陪伴和關懷，對住院小朋友心理和生理的發展無比重要，長久和家人分隔肯定對他們身心都有深遠的不良影響。

香港的公立醫院，很多年前已修改政策，嬰兒及兒童病房容許父母「無上限探訪」（unrestricted visit）。想不到一個疫情，醫院要回到「復古」狀態，當局要好好想想，怎樣在防疫抗疫和病人及家人的心理健康間取一個平衡。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）