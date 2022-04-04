疏導情緒：新冠喪親者 填表檢視哀傷程度

外國有學者針對因新冠疫情喪親人士，制定量表檢視哀傷程度，梁梓敦建議若總分達7分或以上，應尋求專業人士協助。

梁梓敦又建議喪親者可分別在3個時間點填寫量表：親人過世2星期內、出殯後2星期內及離世後3個月，「親人離世後，情緒未必會馬上跌到很低，因為仍有一些事務需處理，情緒仍有東西承托。但當該做的事完成後，情緒就會開始變差。」一般2、3個月就會回復正常，但若哀傷程度仍然很高，就有可能演變成嚴重的情緒問題。

■新冠疫情哀傷量表（Pandemic Grief Scale）

過去兩星期，你有多經常因為失去親人，而有以下想法、情感或行為？

0：從來沒有 1：偶爾數天 2：大半時間 3：幾乎每天

1.為了能長伴逝者，我有尋死的念頭。□

2.因失去親人，我對自己在生活中的角色感到困惑，或會貶低自我身分。□

3.因失去親人，世上已沒有任何事對我來說是重要。□

4.我難以回想起與逝者有關的正面回憶。□

5.我覺得沒有逝者的生活是毫無意義、空虛或難以繼續前行。□

*量表內容以英文版為準

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