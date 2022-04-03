一小時生活圈：深居大澳、打工、散步 長征出城為「聞城市陣除」

【一小時我去到……】

Lorraine平日從家中出發，不到5分鐘就能到社區組織上班，十分喜愛散步的她，在大澳也有一條夜裏幾乎由她獨享的路線，從近巴士站的永安街過大涌橋到另一邊的街市街，往電視劇《940920》女主角所住的石仔埗去，途經「貓之勝地」郵局撫慰一下疲弱心靈，有時會衝上虎山看日落，這趟旅程以碼頭為終點。試過好幾次，她很渴望「聞聞城市陣除」，坐近1小時的11號巴士出東涌，往葵涌廣場再折返大澳，或到北角去，趁翌日是假期就回馬鞍山的家。

導賞員：Lorraine

大澳的日與夜是兩個模樣，我覺得這裏日間像個嗓門很大的好客大媽，對光臨的遊客很好，一到夜晚卻是個內斂阿叔，老人家都回棚屋、村屋食飯看電視，街上空無一人。這次帶大家看大澳的夜，這一面應該很多人沒見過吧！

【我的生活圈】

自製1小時散步圈 夜貓伴遊勁幸福

晚上8時在巴士站落車，我們沒有循遊客路線入永安街，而是先往一般遊人不會去的另一頭——龍田邨，走進去遇到「街坊」，一群淡定吃草或躺平的牛，黑夜中龐大身軀像大型雕塑。Lorraine的家就在附近村屋二樓，她以往與家人住在馬鞍山，說那裏是只滿足居住功能的空間，沒感受過像大澳那樣的社區，「他們很多是你又娶我個女，我又嫁你個仔，在棚屋也很易聽到別人說話。大澳那麼小的地方，與鄰居很易撞到，所以這裏不會有秘密」。

住大嶼的便利與不便

走入永安街，竟還有一間小食店亮着燈，霞姐滿臉笑容問她要不要吃茶果（圖a），給20元卻送上一堆。剛搬來時，Lorraine住進一個百多二百呎的地下單位，當時沒半點人脈，只見唯一一個招租告示，就忙租下來了，誰知這令她展開獨居生活添加很大的難度，「後來認識到街坊，他們跟我說，吓，你住那邊會有水浸和好多曱甴。」她用搞笑語氣回憶：「我間屋廁所洗手盆上方有通風口，刷牙都會對住，有一日發現那邊有一隻曱甴吊着，後來還有兩隻、三隻、四隻，是一個家族，有一次刷牙感覺到有些東西跌在頭上，原來是曱甴BB。」還笑說學着小王子精神，「你跟其他狐狸不一樣，因為你是我的狐狸，那我就想，牠們跟其他曱甴不一樣，因為牠是我的曱甴」。現在說得輕鬆，當時她可是每次回家都致電男友哭訴不想回去。

曾任空姐的Lorraine坐慣長途車上班，不過在大澳工作亦漸理解每早從馬鞍山出發，實在不可行。從大澳回家，要坐約1小時的11號巴士，再轉一程巴士到車公廟站轉馬鐵，得花上兩個半小時。於是她會趁假期回馬鞍山住兩三天，回大澳時，東涌商場東薈城是物資補給站，也是她一旦錯過11號班次，消磨40分鐘的遊蕩處。

「住在這裏久了，我發現自己原來很喜歡城市。最癲試過6點放工，坐11號出去，去了葵涌廣場再即日回大澳。」朋友約她放假不如去郊區玩，「我話唔好啦，你畀我望吓個海景，我想去尖沙嘴看維港兩旁的高樓大廈，好似要吸一吸城市靈氣，才有力回大澳過3天生活」。她笑這大概是與在城市生活的人嚮往放假去草地相似，不過倒過來她也感受到住在大嶼有另一種便利，「試過有朋友入來露營叫我加入，我放工就坐11號，20分鐘去到他們露營的地方，營火晚會結束後就回大澳睡。別人落屋企樓下是食糖水，我就是看星、露營，感覺好得意」。

失落時散步 專登去找貓

情緒低落時，散步是她的正經事，她亦在大澳自創「一小時生活圈」。從永安街過橋到街市街，背對假日逼滿人流的吉慶前街，沿石仔埗街往碼頭方向走，「途中有個郵局，我通常會停留好一會」。走到該處，抬頭見孤高的貓佇立鐵皮屋頂，如俯瞰眼下幾個愚蠢人類，可是當攝影師一走近，牠卻低擰着頭與鏡頭親暱地摩擦。「我很不開心時會專登來找貓，日間是很多遊客對一隻貓，夜晚卻是很多貓對我一個人，就覺得夜晚勁幸福。」保安也踱步來順手摸摸蹲在郵箱上的貓，當夜更的他，每天也從永安街那頭踩單車來開工。

這裏的人 令她漸漸愛上

走在大澳的夜，從Lorraine的獨特目光會看出超現實場景，她指指棚屋延伸到路邊的鐵皮廚房，加一兩支伸出的煙囪，那東拼西湊的樣子像移動城堡；轉角位一戶人家門外空地放着植物與椅子，留一盞燈照射下來，如即將有演員出場的舞台；就連被風吹動的密密麻麻樹影，踏步其中的視覺效果，都似博物館吸引人流的互動裝置。

後來，她試過在家門外的窄巷因滿地曱甴不敢走過，得路過大叔「英勇」解圍；後來一天在外頭悶坐，見婆婆在搬椅子，她幫個小忙，閒聊間婆婆提及家人正出租房子，在個多月後她終於搬家脫離困况。後來，她回大澳，有了回家的感覺。「這個地方的人接納了我，這裏有我鍾意的人，也有鍾意我的人，這些鄰居令我覺得，我都開始鍾意大澳這個地方。」她說很多人對「社區」有浪漫想像，其實鄰里關係緊密，也代表八卦滿天飛，她當初也不是貪戀「漁村風情」而搬來，「所以我入來大澳經歷了這些，不會說好鍾意大澳，一定要奉獻一生，不是這樣的，而是因為經歷的一切才喜歡上它」。有血有肉，有痛苦與感動，一個人與一個地方也有屬於他們之間萌生感情的經過。她說未來也許搬回城市，到時或會想念島上的氣味聲音？

在碼頭坐下，她介紹「這是大澳盡頭」，天色清朗時可遙望澳門，「而向後望呢，會見到大澳。當我見到她，又會有一種安心的感覺」。

【規劃這個圈！】

「明日大嶼」1小時生活圈 非個個街坊想要

Lorraine初時沒為意大澳的店過了黃昏都會關門，一晚放工後無法買到食物，只能用手頭上僅餘餅乾充飢，之後學精，「下午就買定餸，哈哈」。她也想着如果島上有24小時便利店會更方便，不過居民都不想連鎖店進駐威脅當地小店生存。

居民是否一致反對開連鎖店？守護大嶼聯盟成員、住大澳10多年的街坊謝世傑（Eddie）說：「反對又未必，因為晚上7、8時後就差不多沒東西可吃，有街坊也會在周五、六、日開小麵檔到12點，都好受歡迎。但如果有間24（小時便利店），也養唔到佢。」大澳人口約2000，同為大澳居民的「大嶼街坊關注組」成員小燕和三秒說，近年曾有大型速遞公司在大澳開站，不過後來都做不住。

相比長洲、梅窩等離島，大澳與都市化的距離更遠，但是否毫無發展？Lorraine就提到「雙橋計劃」及號稱15分鐘可出東涌的沿海公路。

「雙橋計劃」已包括在政府去年9月刊憲建議進行的「大澳改善工程」中，Eddie說「一條是在寶珠潭，楊侯古廟那邊駁過去新基，行山人士從東涌行入來會經過那位置，現在問題是那邊完全沒有洗手間，那邊街坊也說不如起條橋啦，唔使大家兜個圈」，「普遍大澳人，以我理解，對起橋都不是很強烈反對，問題是否有必要，那條橋可能有實質作用，而另一條橋是從新基，駁過去太平街那邊的泵房（即接駁龍盛街，可通往近巴士站的龍田邨），行前少少卻已有條『橫坑橋』」。政府曾回覆傳媒查問稱兩條橋造價「低於5億」，採可前後伸縮及橫向開合的設計，在端午時讓龍舟通過，Eddie質疑：「可想像左右兩邊佔更多空間，但問題是一年只有一次端午節，這個設計佔地多了，成本又多了。」

「漁村是旅遊包裝」 如何扶持當地文化？

至於沿海公路，三秒說：「實際上未有定案，吹（討論）了很久。」Eddie說：「有地區人士不停說大澳發展必須有條路，理由是當原本的路有山泥傾瀉，或交通意外、颱風，就會截斷大澳對外交通，起條路就多條生路。」但守護大嶼聯盟卻反對，「這個道路發展如落實，那一帶的面貌會都市化、豪宅化，這條公路所引發對大嶼南的發展壓力是想像不到」。2014至2021年擔任大嶼山發展諮詢委員會成員、2020年申報職業為恒基兆業地產社區關係總經理的余漢坤，就曾在2019年去信委員會，表態支持「明日大嶼」及促請政府起路。

Eddie、小燕和三秒都說政府對大澳的發展方向多年來均着重旅遊，但忽視居民基本需要，小燕提及龍田邨的老人院因「政府計算成本效益摺（關閉）了」，診所遠在碼頭那邊，要送院的話需先入診所再出巴士站，並不合理；三秒則說對年輕人而言欠缺康體設施；Eddie就建議廢棄建築所佔的商業用地應收回，改作康樂用途，不論居民做運動、聽大戲都有個場地。當政府一直以「漁村」為大澳作為旅遊勝地的標籤，他們都認為何不尊重地方本來擁有的生命力？三秒說多年變遷及污染之下，「大澳還有多少漁船？這只是一個旅遊包裝」。而Eddie亦指出現時「很多大澳人回流，造就很多創作及文化商店」，與其把錢花在橋的開合設計，不如想想怎樣扶持當地文化發展。

小燕認為車路不足可改善渡輪服務，解決遊客如廁問題也可起個廁所，並非必然灑錢大興土木。她問，你有留意「明日大嶼」也提倡一小時生活圈嗎？「它說的1小時是珠海-東涌-大澳-香港島這樣駁過去，快速的消費、旅遊，但對島上生活的人是否好事？我們為何要住入島？就是正正唔想咁快。大澳是很隔涉，不過也因此我們有了生活不同的可能性。」

文˙ 曾曉玲

圖˙ 莊璇

{ 攝影 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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