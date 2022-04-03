估餐飽：醜怪食材也有內涵 剩食變鮮食 主子舔舔脷

明明未變壞 賣不出就變廚餘

寵物鮮食公司Furry Green創辦人Pirry在加拿大修讀化學和環境工程，2014年回流香港後加入廚餘回收行業，將木、廚餘等有機廢料，升級再造為豬飼料和豆腐渣貓砂。「那時候我在廚餘回收工場，每一日都收到好多，其實未變壞、狀態還好好，偏向貴價的食物，任何林林總總的食物都有，其實好浪費。」他試過收到一整輛垃圾車的水果，10個只有一兩個壞掉，其他還可以吃；一家菜店一天可以丟棄100至200公斤蔬菜，裝滿一整架貨van。這些食材沒有烹調過、沒有處理過、沒有變壞，純粹因為外貌欠佳，或品質未達最好，店家覺得賣不出就丟棄，「一些貴價食材店，可能番薯淋咗少少，他們就會覺得整箱都有問題，就叫我們去收」。另一原因是貨倉不夠位存放食材，過兩日有批新貨到，為了騰出空位，舊食材就算未過期、未變味，外貌端好也要丟。

據政府統計處數據，在2020年，每天有約3300公噸廚餘被棄置，佔都市固體廢物量三成，當中約800公噸來自工商業。「這些工業廚餘，未上枱未去餐廳的廚餘，都有800至1100公噸，就算只有10%可以食用，都有幾十噸。」雖然香港不少社企及非牟利機構定期收集可食用廚餘，再分派給老人院或基層家庭，但仍然無法消化如此大量的廚餘。Pirry最初將廚餘回收再造成豬飼料，但香港養豬戶愈來愈少，豬飼料利潤也不多，廚餘回收業難以維生，令他想生產價值更高的產品，製造貓砂、寵物食品。

質素可比買更好 高級食材浪費更多

收集可食用剩食做鮮食，雖然環保理念好，但愛寵如命的貓奴、狗奴少不免關心，廚餘原材料的質素夠好嗎？食材是否天然、高檔次？Pirry說，他們免費收集的食材質素有時反而比購買的更高。鮮食原材料現時四成是剩食，其他則購買得來。鮮食包有肉有菜，蔬菜來自蔬菜統營處，該處會將剩菜派發給老人院、社福機構，剩下的再分發給他們，亦有賣日本蔬菜的小店將外貌欠佳的蔬菜交給他們。因應食譜和儲存需要，他們接收的蔬菜多是比較硬身的植物，如西蘭花、椰菜花、番薯、紅蘿蔔等，較不易變壞。肉類品質也不差，Pirry說愈高級的食材，浪費的比例愈高，「例如一整塊牛肉，餐廳只切中間賣給你，但他可以1公斤賣1000元，其他邊料就賣給我們」。他們現正和一家居酒屋合作，該店一整塊牛脷只用最嫩口的部位，旁邊佔七八成的肉就給他們做鮮食。疫情下酒店、航空公司的食物訂單量大減，食材供應商就把積存的高級食材平賣給他們，包括野生三文魚。「我們經常收回來自己吃，因為狀態還好好」，Pirry笑說自己也會把剩食帶回家煮。

初嘗鮮食

自製零食入門

寵物鮮食包的保鮮期和製作方法方面，他們有參考食物科學系教授的意見，店家切割完肉類，就把多餘部位冷藏，待他們收集，蔬菜也會蒸至八成熟後冷藏儲存，之後再製成鮮食包，低溫慢煮的鮮食包最佳保存期限約四五個月。鮮食食譜參考自台灣鮮食生產商，再由香港營養師計算營養和調整餐單。他們售賣的鮮食包可分別供貓狗食用，但他們的顧客群主要都是狗狗，Pirry笑說因為貓多數較嘴刁，同事家中的奄尖貓也對自家鮮食不捧場，研發餐單要花更多心思。如果狗主也想自製愛心鮮食餐，但擔心營養不達標，可以先由零食入門，讓狗狗初嘗鮮食口味，成品亦十分美觀。

成犬的鮮食正餐所需比例

狗是雜食性動物，需要的營養素與人類相近，不過比例不同，以下為一隻成犬的鮮食正餐大約所需比例。

可選用雞肉、牛肉等蛋白質來源，或鴨肉、鹿肉的低敏肉類。建議加添心、肝等內臟，補充鐵質、維他命A

肉類：60%

蔬菜與根莖類：30%

盡量切碎，讓狗狗更容易吸收消化

穀類：10%

有些營養素如鈣質、魚油要額外補充：

‧適當添加蛋殼粉或海藻粉補充鈣質，肉類要完全去骨，熟骨頭碎會刺傷狗狗消化管道

‧Omega-3有助心血管和皮膚健康，令毛髮柔順

【食譜分享】

南瓜布丁

【材料】（3杯分量）

‧南瓜……90克

‧無糖豆奶……150克

‧寒天粉……1克

【做法】

1.把南瓜隔水蒸煮或煠煮8至10分鐘，令南瓜變軟

2.南瓜煮軟後，按壓或用攪拌機攪成蓉

3.南瓜蓉加入豆奶，攪拌至幼滑

4.細火加熱南瓜糊，持續攪拌避免底部燒焦，糊面開始冒出小氣泡時，倒入寒天粉並繼續攪拌

5.這時南瓜糊會變得黏稠，見到小氣泡再次冒出便立即離火

6.將南瓜糊倒進布丁模中，放入雪櫃冷凍1小時

7.待布丁凝固後可倒扣在碟上，放暖至室溫就能給狗狗食用

【貼士】

‧狗狗一般不喜歡吃太冷的食物，更有可能因腸胃不適而屙嘔，冷凍食物宜放至室溫才食用

‧南瓜富含膳食纖維，亦有豐富的維他命A、維他命C、礦物質及葉黃素，可以維持狗狗眼睛健康、增強免疫能力、促進腸胃健康

‧南瓜纖維成分較高，不適合消化系統發育未完善的幼犬進食

有供有求 可一步步做大

不少試食過鮮食的寵物主人評價不錯，同時也有不少小店願意提供剩食，雖然Furry Green規模不大，但Pirry希望藉回收本地資源，生產本地產品，一點點緩和廚餘問題，「我想我們是想做一個prototype（榜樣），讓人知道，其實這個商業模式是有人接受，兩邊都有人接受，供應那邊有人接受，顧客那邊都有人接受，那我們才有機會說我們可以再放大，一步一步做大」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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