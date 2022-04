餐桌共學：鮮味炸彈 自製杯麵

【明報專訊】我家有一個超愛吃杯麵的人類,他自稱是杯麵教的忠實教徒。自問煮食上還不賴,而且作為一個real food修行者,家中這個杯麵教教徒的行為令我自尊受傷。在假期的夜半或打風天,為維護尊嚴,我需與時間競賽,在他有吃杯麵的意欲前上菜,carbonara或明太子意大利麵目前還可成功擊退杯麵。為了吃杯麵,他甚至會以女性主義的語言來堆砌歪理,向我解釋杯麵能如何將女性從家中廚房解放和令世界和平。無論如何,他就是喜歡吃杯麵。美國政壇人士常說:「if you can't beat them, join them」。所以我決定給他做一個杯麵。由於杯麵的原型就是拉麵,就由了解拉麵開始。