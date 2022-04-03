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星期日生活

誰人日記：歧視

【明報專訊】大概是因為見到其他地方的疫情開始嶄露曙光，有一天上班時我們幾位同事很興奮地談起要去旅行。香港人愛旅行的癮大概是寫在基因裏面，老一輩的愛到黃山九寨溝，很多人最愛的則是日本韓國。

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