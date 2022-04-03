在最接近死亡的前線，「我累得快要睡去」

有入行逾20年的資深仵工萌生去意，覺得這次比SARS來得艱巨，亦看不到終點，讓他「沒了人生、沒了自己」。另一入行近4年的仵工阿瑋，自農曆年後至今未曾休息一天，以往清明節火葬場關門，他們例必放假，但今年清明，火葬場除長洲以外已悉數額滿。昨天他工作的長生店，「破紀錄」有21具遺體出殯，泰半是「黃標」，即屍體分類標籤類別2，通常為染疫離世者。「因加了火葬時段，大家都想早些完成儀式，變相好多單。」他說仵工起牀最早、回家最晚：「日日踩，完全唔知今日星期幾。」大家留意棺木短缺，但未必見到在喪葬中負責「下欄嘢」、從頭到尾確保儀式順利的這群人。

飯都無得食嗰隻忙

阿瑋解釋，由開車、運載棺材、安放遺體、清潔、穿戴、化妝，到最後將遺體放到火化輸送帶，都由仵工主理。疫情下，醫院謝絕探訪，部分非因新冠離世的死者生前已乏人打理儀容，他們會為這些遺體刮鬚梳頭、拭去面油汗垢。「好多家人到認屍，才見到最後一面，有啲可惜。要畀心機做，等主家見到先人好安詳咁樣。」有些家屬或因感染風險，選擇不到火化場，甚至授權他們認領和火化遺體。遇有這些情况，他唯有多「安慰」先人幾句，在火葬場代替主家按下火化按鈕時，跟他們說聲再見。

為騰出人手，他們的人手多由3人減至2人兩組，他每天負責3至4具遺體，說是「飯都無得食嗰隻忙」。以某天行程為例：第一具於早上9時在屯門醫院接收，送到九龍殯儀館；第二具於早上11時在明愛醫院接收，到葵涌火葬場；第三具下午2時於瑪嘉烈醫院接收，送到某聖堂，之後到火葬場。每完成一節後，他都要先回紅磡長生店取棺木。尚有家屬遲到、在殮房和火葬場輪候等未知數，有時又會臨急接到在家離世的個案。他只可趁開車時吃麵包當午餐，「每日過得順利就好，像前幾天一日5單，全部都順利，就已經好好」。

好驚帶漏嘢，剔多幾下至安樂

日間送走先人後，一眾仵工兄弟在傍晚回到長生店，準備隔天的物資。在僻靜幽暗的橫街中，長生店燈火通明，路邊放滿棺木。每副棺材均貼有清單，寫明是「藍標」（屍體分類標籤類別1）或「黃標」。兩者程序不同，「黃標」多數「院出」，即在醫院或公眾殮房完成簡單儀式後，就把遺體送往火葬場，雖較省時，但仵工就需要有更多防疫裝備。清單還詳列了十多項物品，如中式的吉儀禮簿、軟枕布被；西式的聖具、蠟燭，他們要備妥和點算：「好驚帶漏嘢，有時好似傻咗咁，要剔多幾下至安樂。」又要按不同場地準備用具，如因應部分聖堂規矩或環境，就要準備竹筒和麻繩，把棺材扛上肩。他一邊在棺材蓋釘上金色十字架，一邊說「我累得快要睡去了」。這天他負責4具遺體，從富山殮房趕回來已是晚上7時。

仵工除了不怕觸碰遺體，也要了解各種儀式、宗教細節，例如何時要拜三下、怎樣為先人獻花等，所以即使工作量增，有些人又染疫，人手緊張，仍難以霎時增聘外援。在這打仗關頭，很多仵工的生活只餘下睡眠和工作，他卻說不覺是犧牲：「時間應該是浪費掉，才覺得是失去或犧牲，但幫先人出殯，好像是善用了這段時間。幫到主家，是舒服、感動的。」他在意的，是政府的防疫措施，如未為殯葬業前線提供裝備；同一具遺體竟然出現「黃標」和「藍標」。染疫離世者用膠袋存封，照理不應化妝穿衣，但「黃標」的指引不夠明確，引起了前線與家屬的爭拗，像早前疑有區議員要求在醫院替先人化妝穿衣：「因為要做的話，都是我們進去做，有感染風險的是我們，感覺像被『擺上枱』。」

大家在經歷各自的疫情

仵工苦况亦令業界關注，環保殯葬慈善機構「毋忘愛」總幹事楊美蓉指，在化妝師、堂官和策劃等眾多殯儀工作中，仵工是第一個接觸遺體的崗位，包括食環署的屍體處理隊、醫院中將遺體由病牀移送至殮房的職員，以及由殯儀館或殮葬商聘用的仵工。仵工既面對感染的無形壓力，怕累及家人，做喪禮的更天天在追趕火葬時段。前陣子，有仵工向她抱怨公眾殮房私下關門午膳，延誤整天的工作，她幫忙跟食環署反映，才理順了殮房流程。機構上月與香港紅十字會開設了「聯繫愛」電話熱線，為喪親者提供情緒支援和殯葬資訊，也有接到仵工的求助個案。紅十字會臨牀心理學家暨心理支援服務主管張依勵說，這些仵工只能在工作前後、有限的休息時間與她通電話，他們的工作不只有體力勞動，晚上要計劃準備，即使躺到牀上，也在掛心隔天的安排。而且，仵工多是自僱人士，逐次收費，但行業圈子太小，大家都在「拍膊頭」，難以推卻：「我都建議他們留一日休息給自己，始終是血肉之軀，這會影響免疫系統。轉換角度，放假不僅是休息，也是在保護自己。」忙亂起來，自然有摩擦齟齬，如行家間爭位甚至打架；有家屬怪責仵工遲到，令忙得廁所沒去、午飯沒吃的仵工有口難言。她指疫情為每個人帶來不同的人生衝擊，「有人失去家人，有人因工作犧牲健康，希望大家對身邊人多些諒解，明白大家在經歷各自的疫情」。

文˙梁雅婷

圖˙賴俊傑

編輯•蔡曉彤

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