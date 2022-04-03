緩減死亡是抗疫首要，不會有人異議。但對於如何走出疫情，面對人才流失，經濟重創，仍然莫衷一是。今期我們有一個挪威例子，有趣是，當地政府在二月剛抵達疫情頂峰後取消所有防疫措施，而社會成功復常，但挪威也有其羨慕不來的天時地利人和。

俄烏戰事持續，甄梓玲今期文章記出走的人，不是出走烏克蘭，而是俄羅斯，有人因一場戰爭從此去國；中大未來城市研究所剛完成一項關於追蹤祖堂地的研究，關於解決香港土地問題近日有一些「精簡程序」的舉措，民間卻深恐是向更深的矛盾進發。

驟冷驟熱，驟晴驟雨，更覺愁雲慘霧。願逝者安息，生者堅強。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao