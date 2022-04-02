一家老幼桌遊大戰 賽駱駝彈企鵝樂滿屋

不少人或覺得桌遊很燒腦、規則繁複，因而卻步。然而，桌遊店Capstone的資深桌遊導師Hims指，桌遊遠不止這些類型，簡單分類下還有派對遊戲、反應類遊戲、策略型遊戲等。不少玩法簡單而刺激有趣，新手也能容易投入。他們不時到學校和公司，與學生、員工玩遊戲，以桌遊作媒介，培養他們社交能力、合作技巧等，過程中大人小朋友都玩得很開心。

年齡不影響勝負優勢

「桌遊以往多是年輕人間的社交活動，但近期可能因為疫情，多了很多家庭客人買來與小朋友玩遊戲解悶，亦有人買回家與長者玩。」Hims觀察到時下家庭喜歡着重互動、用少少策略、解謎類型的遊戲；最重要是遊戲玩法能將玩家年齡差異收窄，「即是不會年長的較易贏，年幼的較易輸」，這樣一家大小都能享受到遊戲的樂趣。

經營桌遊YouTube頻道多年、在香港推廣桌遊文化的「桌遊港」，頻頻拍片介紹各款新出桌遊，又就不同的主題推介值得一玩的遊戲，最近更因應疫情介紹不少親子桌遊及電子桌遊，讓一眾桌遊玩家解悶。頻道創辦人之一的KH認為，要吸引新手玩家玩桌遊：「遊戲外觀要令他們覺得吸引、好玩，而且流程和規則簡單易學，最好5分鐘內就能講完規則。」記者作為桌遊新手，與一眾達人玩了幾個小時，不少桌遊都讓人心癢癢想一玩再玩！

■桌遊推介

●Hims：《駱駝大賽》鬥到最後一刻

香港有賽馬，在桌遊的世界有賽駱駝，Hims說有不少客人疫 情下購入《駱駝大賽》（Camel Up）：「這個遊戲有幾個香港人喜歡的元素，玩法簡單、氣氛輕鬆、設計吸引！」的確，將遊戲配件攤開後，在設計成沙漠賽場的遊戲板上，一隻隻五顏六色的駱駝棋子你追我逐，中間還有一個骰子金字塔，彷彿眼前就有一場駱駝比賽正在舉行中。

遊戲規則很簡單，身為觀眾的我們在駱駝身上下注，壓中領先的駱駝就能獲得獎金。駱駝按照骰子數字移動，為了讓心儀的駱駝勝出，玩家可設置陷阱阻礙其他駱駝移動；另有兩隻「搞事」駱駝影響賽事，它們從終點反方向走，一不小心就可能逆轉賽果，「試過（支持的駱駝）差1格就到終點，卻不幸地遇上它們，然後被帶離終點……」有桌遊導師與家人玩過這個遊戲，無論是幾歲的小朋友抑或年紀大的父母都很享受。

記者試玩數個回合，每一個回合的駱駝排名都會變更，未到最後都難料結果。記者所選的駱駝好幾次一度領先，眼看後面的駱駝愈追愈貼，內心焦急得很，果然不出所料，心儀的駱駝一下子被超前……雖然遊戲講求輕度策略，可佈局妨礙駱駝到達終點，但遊戲運氣成分居多，有時千算萬算，始終敵不過對方擲出一顆好骰！

《駱駝大賽》（Camel Up）

玩家人數：3至8人

所需時間：約30至45分鐘

適合年齡：8歲以上

●Hims：《冰酷企鵝》「指」引企鵝偷食

以為桌遊都是靜態居多？《冰酷企鵝》（ICECOOL）出乎意料地需要走動！遊戲背景講述貪吃的企鵝學生們「走堂」偷食，過程中得避開巡邏中的訓導老師，移動到不同房間取得小魚，訓導老師則會捉拿學生。玩家需輕彈企鵝，控制其穿過一道道拱門，鬥快完成任務。

擺好陣，活動一下手指，就開始遊戲。大概記者仍未習得「彈指神功」，要不用力過度，企鵝跳出外面；要不撞到盒邊，偏離預設路線。看着其他企鵝早已彈跳穿越多道門，吃到小魚，記者的卻原地踏步，嘗試多次後才將企鵝移動到另一房間。正當為了終於逃離起點，忍不住歡呼起來時，隨即被訓導老師玩家捉到（彈到），上繳「學生證」，為大家帶來一陣歡笑。當有企鵝吃到3條小魚或訓導老師捉到3個學生，該回合結束，玩家按手上小魚或學生證數量抽分數牌（每張1至3分）。直到每個玩家輪流當過訓導老師後，遊戲結束，大家計算分數牌上的分數，最高分勝出。

過程中大家繞着棋盤走來走去，尋找最適合的角度「彈走」企鵝，大大增加遊戲的投入感。一個個不倒翁造型的企鵝也提升遊戲趣味，不僅搖頭晃腦的樣子可愛，實際上亦增加操控難度，老是走到預計以外的方向，好幾次差點自投羅網，往訓導老師方向彈去，令人不禁捏一把冷汗。

《冰酷企鵝》（ICECOOL）

玩家人數：2至4人

所需時間：約30分鐘

適合年齡：6歲以上

●KH：《花磚物語》智砌瓷磚畫

作為經典桌遊之一，平時很少玩桌遊的記者也聽過《花磚物語》（Azul）的大名。光是遊戲配件已十分吸睛，加上遊戲玩法簡單，據聞是不少女生的入坑遊戲！《花磚物語》以葡萄牙及西班牙著名的瓷磚藝術「阿茲勒赫瓷磚畫」為背景，當地的大街小巷隨處可見這種由色彩富麗、花紋優雅裝點而成的外牆。遊戲中玩家化身瓷磚畫藝術家，利用一塊塊小巧而精美瓷磚裝飾王宮外牆，設計出別致的瓷磚壁畫。

遊戲分3個步驟，先拿取花磚，然後用花磚填滿棋盤上的橫列，最後砌在5×5格的花磚牆上，完成磚牆花紋。比起上述兩款遊戲，《花磚物語》需要較多腦力，因為每次只能取一種顏色的花磚，考驗玩家怎樣剛剛好填滿一行橫列，而不會有多餘的花磚跌入扣分區。遊戲初期大家都比較禮讓，各自專注地填滿自己的棋盤，後來玩熟了，慢慢會用小動作來妨礙其他玩家。記者瞄了瞄一旁玩家的棋盤，見到他欠缺3顆藍色花磚，決定先下手為強，取去藍色花磚。他也不甘示弱，逼記者取去過多的花磚，一下子連扣多分，瞬間歸零。就這樣數個回合你來我往，鬥智鬥力。最後雖輸掉遊戲，但不要緊，趁棋盤收起前打卡，起碼贏得一張美照！

《花磚物語》（Azul）

玩家人數：2至4人

所需時間：約30至45分鐘

適合年齡：8歲以上

Capstone

網址：shop.capstone.hk

桌遊港

YouTube頻道：www.youtube.com/c/PortBG

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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