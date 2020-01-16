$3699起玩5G iPhone SE 3挾A15晶片「攝」力強

iPhone售價一向高企，不過Apple近年也加推走性價比路線的SE系列，讓果粉有更多選擇。早前推出的iPhone SE 3（2022），機價$3699起，比起iPhone 13（$6799起）、iPhone 13 mini（$5999起）都要便宜一大截。然而在功能上，iPhone SE 3與iPhone 13又有什麼分別？

保留Home鍵指紋解鎖

iPhone SE 3沿用Apple最經典的「細機」設計，外觀跟上代SE 2相若，卻內置與iPhone 13系列同級的A15 Bionic晶片，亦支援5G網絡，可算是Apple最便宜的5G手機。iPhone SE 3以航天工業級鋁金屬及玻璃設計，機面和機背均採用跟iPhone 13同級的玻璃物料，防水防塵等級為IP67，雨天使用或短時間掉入水中都沒有問題。最特別是iPhone SE 3保留了Home鍵與Touch ID，現時日日都要戴口罩，用指紋解鎖或Apple Pay付款或許比臉部識別方便。

晶片與13系列同級 效能跑分相若

iPhone SE 3配備與iPhone 13系列一樣的A15 Bionic晶片，無論是開啟App還是處理複雜工作都非常流暢。A15 Bionic內置6核心CPU，包括2個高效核心及4個節能核心，再加上內藏16核心神經網絡引擎，每秒可處理15.8萬億次操作，為第三方應用程式帶來更快的機器學習運算。記者利用Antutu及Geekbench 5為iPhone SE 3及iPhone 13作跑分測試，iPhone SE 3於Antutu取得約76萬分，Geekbench 5單核跑分為1741、多核跑分為4594、GPU跑分為13,208分；iPhone 13於Antutu得分約81萬分，Geekbench 5單核跑分為1731、多核跑分為4694、GPU跑分為13,623分，可見兩機效能相若。

續航力方面，雖然iPhone SE 3比iPhone 13輕得多（144g／173g），電量亦較小，但受惠於A15 Bionic晶片與iOS 15系統深度整合下，令iPhone SE 3的續航力比上代SE 2稍為提升（連續影片播映續航力，由13小時提升至15小時），只跟iPhone 13相差4小時，一般都夠1天使用。iPhone SE 3除可透過Qi無線充電，亦可以另配20W火牛，充電30分鐘便半滿。

新拍攝功能齊備 獨欠超廣角

不少用家關心拍攝功能。乍看iPhone SE 3維持用上一代的1200萬像素F1.8光圈廣角鏡頭，毫無進步；但同樣在A15 Bionic加持下，可提供更強大的運算攝影優勢，如智慧型HDR 4、「攝影風格」、「深度融合」等，這些拍攝技術都與iPhone 13看齊：智慧型HDR 4是利用AI技術將主體與背景分層，顏色、對比度及雜訊都有更好的調整；「攝影風格」讓用家將個人的相片偏好設定應用於每張相片，而且它有別於普通濾鏡，利用AI能針對相片不同部分作出適合的調整，以保留人像膚色不會過度變化；「深度融合」則利用先進的機器學習技術，就相片上的像素逐一處理，質感、細節和雜訊處理都有極佳效果。

當然只是iPhone 13約一半的價錢，總會有些取捨。iPhone SE 3屏幕只有4.7吋，相比iPhone 13的6.1吋的確細了不少。而且iPhone 13機背為雙鏡頭，拍攝風景時可改用超廣角鏡頭，取景更有彈性。

另外，如需要使用2張sim卡的用家，iPhone SE 3只對應單sim卡，亦是一大缺點。不過總括而言，三千餘元就可以玩到旗艦級iPhone性能，而且有TouchID，對一般用家已經非常夠用、抵用。

文：JJ

編輯：梁小玲

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