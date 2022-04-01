隔空共舞 伸個懶腰帶身體旅行

舞蹈藝術家盤彥燊說︰「看完片之後，（希望觀眾）伸個懶腰，回到身體的動作和感受。」他數出伸懶腰的好處，然而人們總覺得不禮貌，會避免在多人的地方伸懶腰。久而久之，人可能會忘記如何伸展，身體變得僵化。

盤彥燊設計《憩》整個表演的概念，也是編舞及舞者，他本來安排了一個舞者肢體語言結合多媒體藝術裝置體驗的表演，轉為網上後，仍非常着重觀眾的體驗和儀式感，例如要觀眾在看作品時，手上拿着一個暖水袋或暖水氣球。表演會在網站上呈現，像網上展覽，有聲音導航帶領觀眾參與；網站分不同部分，包括模擬與盤彥燊單對單交流，希望觀眾觸碰並了解身體不同部位；有帶來聽覺與視覺刺激的新媒體作品，還有舞蹈與形體的影片。創作團隊包括新媒體藝術家曲淵澈、聲音藝術家彼得．萊納及家具設計師郭達麟等。

與身體連結 尋找「避風塘」

概念上，盤彥燊說︰「我想帶觀眾的意識旅行……就選擇旅行到避風塘的位置。」他形容香港的文化底蘊是漁村，當漁民遇到風浪，會將船駛回避風塘，等風浪過去再出海捕魚，「香港現在正正是面對緊風浪」，反而應該關心自己身體的狀態，「（身體）是鬆是緊」？希望觀眾與自己的身體連結，盤彥燊認為這才是真正的「療癒」，回到內在，才不會受外在世界影響太多，即使面對壞事，都能改變自己的心態及與世界的關係。

《憩》是「香港藝術節@大館」節目，節目另有一個舞蹈表演，名為《活現童話》。此表演是英國頂尖當代舞團巴羅蘭德芭蕾舞團（Barrowland Ballet）的藝術總監Natasha Gilmore的作品，曾在多地表演。今年她因疫情無法來港，最後由本地舞蹈家何靜茹擔任聯合編舞，一起製作表演。

60舞蹈素人在家拍片

作品極具挑戰，在於需要60個「香港舞蹈素人」參與其中，有老有幼，年齡由7歲到65歲以上。近年有不少素人參與的表演藝術作品，在疫情下製作卻是舉步維艱，60個參與者尚未完成所有排練，場館就已關閉。何靜茹稱由排練改為網上交流，參與者各自在家拍攝短片，其中有不少感動的時刻。

例如有一對母子，要做一些「高舉」的動作，過程中15歲的兒子要學習擁抱對方，何靜茹形容他們的互動很「得意」。她說Natasha希望作品中不一定由大人帶頭，也可由小朋友來做。小朋友在過程中也會成長不少，何靜茹舉例說一個怕醜的8歲女孩，何刻意不讓她與母親一組，她在學習舞蹈時卻變得獨立，自己練習記住動作。不少60幾70歲的大人，第一次真正接觸舞蹈，他們會為動作賦予意義，設計並拍好一分幾鐘的影片後，還標註影片的一些部分，要求團隊不要剪輯。

童話、狼群為題 兩代人以舞交流

作品會以童話及守望相助的狼群為主題，何靜茹舉例說他們會拋蘋果，用「蘋果」為意象創作，引用「一日一蘋果，醫生遠離我」等諺語，容易引起大人和小朋友共鳴。Natasha的作品是「大型跨代舞蹈劇場」，她表示「很喜歡在舞台和演出裏能呈現各種各樣的身體」，因舞蹈作品總是呈現年輕而強壯的身體，但兩代人在舞台上交流是吸引和好看的，「我們一方面覺得上一代幫助我們，失去他們會覺得不安；但另一方面，新一代有時亦需尋找自己的道路。兩者之間的能量、掙扎讓我十分感興趣」。希望觀眾聯想到家庭的互動和關係，思考人要「依循前路，還是另闢自己的路」？

■《憩》

網址：bit.ly/3iB49cx

■《活現童話》

網址：bit.ly/3iwvtZh

文：胡筱雯

編輯：歐陽德智

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