新手減辣路線 逆行針山 千級快活攻頂

不少跑山愛好者，都以「針草帽」為操練路段，即一次過挑戰針山、草山和大帽山。但對一般山友來說，如此路程難度太高，不如循序漸進，今次目標先攻針山。

熱門行2000級天梯 新手難駕馭

海拔532米的針山，顧名思義山勢尖削。一般人多選由麥理浩徑第7段上山，要走上近2000級石級，中間只有少許平路緩衝；加上現時戶外運動必須佩戴口罩，難免令人卻步。阿施就推介一條「逆行」路線，先由衛奕信徑第7段沿城門水塘爬坡，逆向走上麥理浩徑第7段，雖然仍有近千石級，但已比原本路線輕鬆。整條路線約長12公里，大約4小時完成。

我們選在城門水塘起步，從港鐵荃灣站走向荃灣千色匯方向，在兆和街乘82號綠色小巴到總站下車。下車時留意附近有不少猴子在路旁，記緊收起食物和膠袋。沿水塘主壩方向走，沿途欣賞水塘景色，約走20分鐘便到達主壩盡頭，來到登山入口。

輕鬆繞城門水塘熱身

在主壩盡頭有左右分岔路口，阿施說，跑山健將會選擇右轉沿麥理浩徑第7段上天梯攻頂，鍛煉心肺。起步點的海拔近200米高，爬天梯意味着一口氣要爬升300多米。而我們則選擇左轉，先沿衛奕信徑第7段前進，一路平坦，輕鬆熱身，到了中段才上斜路，緩緩爬升至400米，最後走近千級石級路攻上針山頂。阿施說此路線較適合悠閒行山者。

我們跟着阿施左轉入衛奕信徑第7段的小路，就來到第1個checkpoint：城門水塘鐘形溢流口，也就是大家熟悉的排洪漏斗。城門水塘在1937年竣工，建築已經歷近百年，鐘形溢流口被列為一級歷史建築。當水塘滿水時，排洪漏斗排洪期間會出現大瀑布，場面非常壯觀，吸引很多人來打卡。我們繞走塘畔，路况平坦易走，兩旁亦有樹蔭，拍攝當日微熱有煙霞，山水相伴，可感受城門水塘之靜美。

新建享逸台美景開揚

輕鬆走約1個半小時，來到第2個checkpoint：享逸台。這是漁農自然護理署去年底在山上修建的觀景設施，台上有六角形涼亭。這個亭的指示牌，是從因颱風倒下的樟樹和白千層的樹幹製成，刻意保留樹幹的木材紋理，讓遊人感受樹木細緻質感。站在享逸台，除可俯瞰碧綠水塘，更可遠眺大帽山，天朗氣清的日子，更能望到青衣、昂船洲大橋。四周是層巒聳翠的山坡和樹林，遙望對岸一排排白千層，黃昏時更可欣賞迷人日落景色，難怪成為打卡新熱點。

從享逸台向上前行不久，便來到拾翠坪，阿施建議在這個新建涼亭休息一下，吃點東西補充體力。之後正式進入針山路段，路勢緩緩爬升，不過石屎路面仍然闊落，沿路雖經過兩個分岔路口，但都有明顯路牌，清晰指示針山方向，不用擔心迷路。一直沿路走便到達第3個checkpoint：「往沙田市鎮」路牌，這個位置四周景色開揚，遠望能看見針山就在前方，是攻頂前打卡的好位置。這裏正是沙田郊野徑與城門林道針山段的匯合處；大家亦可考慮下次經由沙田郊野徑上針山，路程同樣輕鬆。打完卡休息過後，深呼吸一下便踏上麥理浩徑第7段，準備上針山。

一直向上走近千梯級，時而停步回望一路走來清晰的路徑，或鳥瞰山下的水塘，或佇足欣賞依山盛開的花，走走停停約40分鐘，便來到今日最後一個checkpoint ：針山山頂。遠望可見獅子山、飛鵝山的連綿山巒，其中一邊可遠眺汀九橋、深井、荃灣、葵芳、青衣、昂船洲大橋；另一邊則看見陽光灑滿沙田大圍一帶。

登高望遠 吸收正能量

際此抗疫時刻，大家紛紛擾擾地張羅抗疫物資，但在山上遠眺，只見各區安靜平和。從山上望向山下，別有一番光景。阿施除了是山藝教練，也是人生教練，不時走到學校推介行山訓練課程，總愛帶學生走到學校附近的山頭，着學生望向學校，問他們有什麼話想跟課室內的人說？透過山上的視點跟自己對話，亦將個人與大自然結合。難怪人在茫然自失之際，總想走上高山放空，視野也可放得遠一點。

「由山腳開始一路走來，前路不清晰，因為視野有限；但當你走到最高點，四周視野遼闊，周圍的佈局就在眼前，你就看得清，然後就想，往後的路可以怎樣走。」阿施說。

欣賞山城美景後，我們逆走麥理浩徑第7段下山，針山在後，前面一路連綿不斷的石級，路徑清晰；沿路下行時，不時迎面看見跑山者慢跑上山，果然是一條充滿能量的山徑。大約半小時後，就會走到麥理浩徑第7段入口，再走落小段石級路便回到城門水塘主壩。今次輕鬆上針山，信心大增後，下次不妨挑戰由麥理浩徑第7段入口直上針山。

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：王惠芳

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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