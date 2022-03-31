editor's pick：簡潔CD鑽石圖案 立體浮雕效果

Marc Bohan當年以Christian Dior的縮寫CD兩字，組成一個菱形圖案（左），用於男女裝的衣飾上。經過一輪修飾，於相隔多年後的今天重見天日，並命名為CD Diamond。系列設有毛衣、絲巾、波鞋、襪子，以及作為多個袋款的圖案，包括Saddle馬鞍袋（中）、Dior Hit the Road背囊、Dior Lock公事包及其他小皮具和腰帶等。

應用於袋類的面料，先由位於意大利工作坊的工匠，以手工繪製利落簡潔的CD鑽石切割圖案，隨後在全球有機織品標準（Global Organic Textile Standard）認證的棉帆布上，以絲網印刷技術營造獨特的立體浮雕效果（右），設有灰、黑、啡3個顏色，重新演繹的效果比原版更優雅和富現代感。

查詢：Dior Men 2162 8008（置地廣場店）

文：溫兆明