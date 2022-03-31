調酒師教路 在家輕鬆shake雞尾酒止癮

基本元素——基酒、副材料

調酒無疑是一門需要花不少時間鑽研的學問，「與烹飪其實很類近」，調酒工作室FLAIR IRON創辦人之一、教授調酒約10年的資深調酒師Ken Lam這樣形容調酒藝術。Ken說要調製一杯雞尾酒，最基本需要兩個元素——基酒及副材料。常見基酒包括氈酒、冧酒、龍舌蘭酒、威士忌等。基酒以烈酒為主，初步決定雞尾酒的味道方向；之後再加上具調味作用的副材料，常見如汽水、果汁、糖漿、苦精（bitters）、湯力水（tonic water）、冰塊，甚或加入牛奶、淡忌廉等，這些材料可調節酒的甜酸度、口感、香氣、酒精濃度等，令酒的層次更豐富，更易入口。

冰塊宜稍大 融化較慢碰撞效果佳

日本雞尾酒大師上田和男在其著作《上田和男的雞尾酒技法全書》（譯本）中提到，雞尾酒中加入冰塊的做法是源自於美國。Ken認為冰塊在雞尾酒中佔了極重要的角色，猶如煮食中的火力，「沒有火，又如何能煮食呢」？他表示，要講究一點的話，在調酒時可加入長闊高約3厘米的立方狀冰塊，原因是較大的冰塊，搖勻（shake）時，冰塊不會很快融為水，相比體積較小的冰塊，能做出較好的碰撞效果，亦稍稍帶出不同口感和味道，他又說：「細小的冰會融得很快，而冰融化速度關乎酒的稀釋問題，會影響其濃淡程度。」他提到，近年不少新式雪櫃有內置快速製冰功能，大家亦可到家庭用品店選購冰模製作立方狀冰塊，方便在家調酒。

學調酒前，不少人或有各種疑慮，例如買下來作調酒的酒會否因喝不完而浪費？酒有保存期嗎？Ken表示，其實很多烈酒如whisky、gin或不含奶製品的甜酒，保存期一般較長，即使擺放約20至30年也沒多大問題；至於酒的儲存方法，亦算容易。「如你去過酒吧，便會發現大部分酒類其實都可存於室溫下，毋須放進雪櫃，只要遠離陽光便可，因紫外光或會加速酒的變化，如顏色、香味等。」他提醒需特別注意兩款酒類的儲存：葡萄酒及含奶類製品的甜酒。一些含奶製品的甜酒，如愛爾蘭甜酒（baileys），開瓶後，一般只可在陰涼地方存放一段相對較短的時間，瓶身通常會列明食用期限。

糖漿添甜香 苦精控回甘

又有新手會問，不少雞尾酒加入糖漿、苦精來調製，如不購買現成品，可有其他替代品？Ken指出，加糖漿的作用主要是為酒加上甜度及香味，用來調配不少甜酸組合的雞尾酒，如daiquiri、gimlet等，最常見有白糖漿，亦有其他含不同香味的糖漿，如薰衣草、肉桂、芒果等；「坊間大部分酒吧的甜酸cocktail都是由糖漿、檸檬或青檸汁組成，使用其他替代品或能代替糖漿的甜度，但香味效果或不一樣。」他又說：「糖漿在市面上確實是較少人買到，故一些人也會在家自製糖漿。」至於苦精則「較容易在大型超級市場內找到，其作用是在調酒中用來控制回甘度」，其中橙香苦精是剛學調酒時常接觸的材料，用以調配一些甜中帶回甘類型的雞尾酒，如dry martini、alaska等，新手亦可選擇不買苦精，但調製出來的飲品會欠缺回甘口味。

似煮食講求口味平衡

「其實調酒和煮食一樣，其中講求的一點是口味的balance，如我們喝凍檸茶，只得甜度沒有酸度會覺得甜膩；如只有酸度，又會覺得味澀，所以甜和酸在調酒中需平衡，而甜和回甘又是另一種平衡。」Ken說。

■FLAIR IRON

查詢：3483 3811；6108 5678

網址：www.flairiron.com

●酒譜

DIY 3款雞尾酒 微甜易入口

Ken精選3款可在家自行調製cocktail酒譜，適合新手試做。3款雞尾酒中，Ken均選用容易購買、酒精濃度只有17%、成分有愛爾蘭威士忌的baileys作基酒，此酒帶一點奶油味、可可豆及雲呢拿香，微甜易入口。

◆Baileys Grasshopper

材料、工具：

baileys、綠薄荷甜酒（green mint liqueur）、淡忌廉（whipping cream）、冰塊、薄荷葉、量杯、吧叉匙、搖酒器、濾冰器、馬丁尼杯

做法：

1.預先將馬丁尼杯冷藏。將25ml baileys、25ml綠薄荷甜酒（圖A）及25ml淡忌廉加入shaker

2.可用吧叉匙試味，調整味道（圖B）。再把6至7顆體積較大的方狀冰塊放進shaker。用力shake搖酒器約8至10秒

3.用濾冰器把搖勻的酒隔冰倒進已冷藏的馬天尼杯（圖C）。加上薄荷葉裝飾，完成

4.Baileys Grasshopper（圖D）用上可放較長時間的綠薄荷甜酒，加入常見的雞尾酒調製技巧shake，製成一杯martini straight up，是帶濃厚薄荷香的酒款

◆Baileys Blossom

材料、工具：

baileys、白蘭樹下、橙香苦精、冰塊、

食用乾花瓣、量杯、吧叉匙、酒杯

做法：

1.將25ml baileys及35ml白蘭樹下倒進酒杯，加入4至5 dashes（抖振，1 dash大約1ml的分量，圖E）橙香苦精

2.將4至5顆體積較大的方狀冰塊放進酒杯，用吧叉匙輕輕攪拌8至10秒（圖F）

3.加上乾花瓣裝飾（圖G），大功告成

4.Baileys Blossom（圖H）用上含白蘭花、檀香、15年陳皮、當歸及龍井茶的本地品牌gin白蘭樹下，製作成加冰的short drink，喝下去先感受到酒的濃度，又不失幽幽花香及奶油味，口感帶不同層次

◆Baileys & Green tea

材料、工具：

baileys、無糖綠茶、冰塊、量杯、吧叉匙、酒杯

做法：

1.將25ml baileys（圖I）及100ml無糖綠茶倒進酒杯

2.加3至4顆體積較大的方狀冰塊（圖J）

3.用吧叉匙輕輕攪拌（圖K），完成

4.Baileys & Green tea（圖L）設計概念源於手搖店的奶綠飲品，此酒入口味道酷似「奶綠」，是一杯酒感較輕的long drink

註：吧叉匙可用長匙羹代替；酒杯可改用其他杯，以薄身玻璃杯為佳

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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