建築以外：以設計策略 體現知識就是力量

Francis Kéré先於1998年成立Kéré Foundation，致力回饋Gando社區的教育、醫療及社區發展。他有這個想法，除了因為居於德國的體驗讓他感到家鄉與世界的懸殊外，亦因為他在早年得到德國獎學金學習木工，然後轉戰建築，明白到教育讓人「上流」的能力。瀏覽Kéré Architecture的網站，會發現作品被分成建築（building）、設計（design）及智識庫（knowledge）不同類型。納入智識庫的，亦有他在2014年與瑞士建築學院Accademia di Architettura di Mendrisio合作的Atelier Gando，透過與建築師、學生、研究員及當地工匠交流，來活化當地工藝作建築用途，如在2018年威尼斯建築雙年展展出的Zoí（圖A），便是Francis Kéré與Atelier Gando的聯名作品。設計透過三角形組件製成不同組合，用作集會、舞台及住宿等用途，讓難民與德國人互動。這種當地工藝的善用，亦可見於在2014年動工的Gando Primary School Library（圖B），以當地運水用的泥壺製作天花作天然採光，並利用壺身的不同闊度作通風，活用同時保存當地工藝。

文：Dawn Hung