普立茲克建築獎得主 打破階級 建築美好生活

寫了建築及設計多年,或多或少也接觸過Diébédo Francis Kéré(下稱Francis Kéré)本人及其作品。最早一次,該是2015年在哥本哈根到Louisiana Museum of Modern Art看AFRICA: Architecture, Culture and Identity展覽,展出了他以當地的去皮柳樹樹幹建造的Louisiana Canopy,以木材來模擬森林樹蔭的效果,帶出樹木成蔭對人的重要,尤其是在世上一些貧窮地區例如西非的布基納法索的Gando社區(這亦是Francis Kéré的出生地)。同年,Francis Kéré到阿姆斯特丹任What Design Can Do講者之一,分享他由建築及設計學校的職業生涯起點。在2018年,他參加了第16屆威尼斯建築雙年展,按該屆主題Freespace展出的作品Zoí(意指生命),亦用於柏林前機場Tempelhof內,作為難民營的帳篷。

主力建設學校 改善民生

以上的作品均可見Francis Kéré的人文關懷,而其建築設計原點,是學校。他面對的不是已經都巿化的空間,而是無自來水的旱地。他的最早期作品Gando Primary School,建於2001年,亦是他的成名作。在都巿生活的我們,對建築學校的概念,大多是水泥建築,有水有電的都巿空間。但在Gando,除了無水、沒有我們想像中的建築工人,大部分人也不識字,看不懂設計圖,連作建築上的溝通亦有難度。這種困境,對活在智能手機及手提電腦世代的我們,是難以想像的。面對資源和技術同樣短缺,Francis Kéré早期主力設計的不是住宅,而是能長線改善生活的學校,透過教育來改善民生。

居民參與 提高社區凝聚力

Francis Kéré建築Gando Primary School的策略十分聰明。首次,他利用當地居民的泥磚建築技術,結合水泥,建造通風及採光度高的課室,不用冷氣也能調節室溫,剩下的素材則用來製作家俬。為了讓當地居民善用他們懂得的泥土結合水泥的建築技術,他先在居民面前示範製作能不斷重複的部分(例如拱頂及兩側牆身),解決溝通問題,讓居民依照示範過程及重複單元,來建成整座建築。居民參與,不單能解決人力問題,亦大大提高社區凝聚力。用上泥土作為主要素材,除了是因為當地的泥土俯拾皆是,亦能減少用到當地少有的樹木,並節省運輸成本。

後來他亦建設了不少為下一代發展而設的建築,如循序漸進地建設與Gando Primary School一條龍的Naaba Belem Goumma Secondary School及Burkina Institute of Technology,又或是Noomdo Orphanage孤兒院及以IT為本的Startup Lions Campus,大都應用本土建材及原居民的建築技術為本,以建築實踐教學規劃,讓知識拉近布基納法索與世界的距離。

「不要因為貧窮,放過創造優質事物」

總括而言,Francis Kéré的設計哲學是除了本土素材和特色元素、建築本身的設計和可持續發展外,如何透過設計策略及建築,來為整個國家的人民作人生規劃,提升人民質素,讓這個被邊緣化的西非國家能與全球視野接軌。Francis Kéré具有的視野及行動力,不消說建築界,就是在國家層面來說也屬少數。一如他的得獎發言︰「我希望改變主流模式,推動人們去夢想,去冒險。不要因為有錢,便浪費資源。亦不要因為貧窮,而放過創造優質事物的機會。人人都應該得到好的生活質素,每個人都應該得到奢華,每個人都應該得到舒適。 每個人因為對氣候、民主和資源不足的擔憂,而連成一線。」

文:Dawn Hung

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

