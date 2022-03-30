新一代Tank Must 優雅下藏創新光電機芯

藝術家Andy Warhol曾霸氣表示，他戴腕表不看時間，亦從未為腕表上鏈，「我就是必須佩戴Tank腕表」！ Cartier Tank腕表，有其自成一套的美學風格，其劃時代的長方形設計，深受藝文界喜愛。新的Tank Must腕表在延續系列精髓的同時創新，首次搭載品牌研發的SolarBeat光電機芯，讓腕表除了擁有精緻的外形，在功能上同樣經得起時間考驗。

Tank腕表代表Cartier的優雅氣息，線條簡潔明晰，精煉利落。此系列在1917年誕生時，即在當時大行其道的圓形腕表中，確立前衛創新的形象。兩側平行的垂直表耳是腕表的標誌元素，設計靈感源自坦克的造型。

表殼較修長 垂直表耳更纖細

Tank腕表歷年來有不少變奏，Tank Must是其中一款經典。1977年Tank腕表踏入60周年，品牌重新演繹成Tank Must表款，精美的鍍銀設計配搭酒紅色或全黑色表盤，表框鐫刻金色品牌標誌，擺脫當時的傳統腕表元素，摒棄羅馬數字時標及分鐘軌道，全單色造型配搭同色調表帶，簡約優雅。品牌形象、風格及傳承總監Pierre Rainero表示：「Must腕表是品牌的典藏和傳奇作品，是Cartier Ancient Items Collection一部分，亦是一些博物館的藏品，成就品牌傳奇。在1980年代，此腕表是身分地位的象徵，不僅擁有雋永風格和一眼可辨的造型，亦經歷時間考驗，顯示品牌精湛製作工藝和對所有作品一絲不苟的態度。」

新的Tank Must腕表延續此經典設計，秉持製表工藝大師追求精準的信念。腕表靈感源自Tank Louis Cartier腕表，表殼比起原裝Tank腕表較為修長，垂直表耳更加纖細精緻，邊角更顯圓潤。分鐘軌道、凸圓形藍寶石、羅馬數字，是Louis Cartier建立的品牌腕表美學元素，在新表上亦忠實重現。垂直表耳和重新配置的表盤比例精巧，配搭鑲飾凸圓形寶石的表冠，皮革表帶款亦重新搭配傳統的針扣式表扣，忠於原初設計。

配備品牌首枚太陽能機芯

腕表外形跟經典Tank表款看起來同出一轍，但背後有不少獨特創新細節。品牌在1904年創作的首款腕表Santos，或是1910年推出的摺疊表扣腕表，均創先河地製作出前人沒做過的腕表設計。到2018年，品牌製作出專利QuickSwitch快拆鏈結系統，讓佩戴者自行轉換表帶。來到最近的Tank Must表款上，則配備最新的現代光電機芯，代替既有的石英機芯。品牌不住將嶄新技術融入腕表造型，位於瑞士La Chaux-de-Fonds的腕表工坊正是結合現代和傳統工藝的地方。除了是製作生產地點，腕表工坊亦是研發中心和創意無限的實驗室，成功將光電原理應用至Tank腕表表盤，同時無損原有優雅外觀。Tank Must表盤上的羅馬數字暗藏精巧細密的穿孔，光線能穿過細密孔洞，接觸到隱藏在表盤下的光伏（photovoltaic）元件，以太陽能推動機芯運作。研究團隊耗時2年製成的SolarBeat機芯，一枚充電池可使用超過16年，Tank Must腕表正是首款配備此先進機芯的表款。

表帶採用植物原料 減碳足迹

機芯以外，品牌亦同時實踐對環境和生物多樣性的承諾。Tank Must的表帶採用創新材質製作，當中包括約40%植物原料。品牌優先使用歐洲當地原料方式生產表帶：收集在歐洲種植的蘋果廢料，在意大利生產原料，在葡萄牙加工製成表帶，並於瑞士將表帶與腕表組裝。與傳統小牛皮帶相比，生產每條新表帶的碳足迹只為1/6，節省水資源多達10公升，並節省能源7兆焦耳（可為智能手機充電約200次）。因應新版Tank Must面世，品牌亦特別為所有Tank腕表客戶提供免費保養及維修服務，不論其創作年份，均可享有此禮遇。所有Tank作品均可加入Cartier Care，尊享專屬服務，在特定條件下可延長國際保養至8年，亦提供個人化服務。今日開鑼的Watches & Wonders表展中，Cartier亦帶來更多包括Tank系列的新作，延續經典。

● 歷年經典款式（圖）

●查詢：8105 5008

文：張曉冬

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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