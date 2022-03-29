幸福拼圖：破碎家庭走到幸福家庭

一念起：「親子關係沒了」

一場意外，令她成為單親媽媽，心裏冒起一個想法：「沒有依靠，也沒人關心，怎樣才能把孩子撫養成才？」她希望兒子快快長大，早點學會自律和獨立，那就可以少擔心了。就是這一念，卻導致有一天兒子給她留下一封信，訴說有多恨媽媽，更一度閃過輕生的想法。

「這樣的事情怎麼會發生在我身上？悉心栽培孩子，卻換來如此倒霉的生活？我就是世界上最可憐的人！」這些想法在媽媽心中迴盪。

一次轉念：「化解內心怨恨」

媽媽兒時從打罵中成長，她的父親沒有以她喜歡的方式來愛她。她感受不到父親的愛，認為他根本不愛自己。她承諾，日後定必全心全意地愛護孩子。如今，兒子就如鏡子般，反映出童年的自己。她尋找解救的出路。

她參加了子女管教的家長小組，在反思中有所感悟：「我愛兒子的心情就如父親愛我一樣，同樣不想孩子吃冤枉苦，有更好的人生，可是表達愛的方式卻沒有顧及對方的感受。」媽媽開始理解兒子的苦，感受到兒子對媽媽愛恨的矛盾。她向兒子發信息說心底話，兒子雖然沒有回覆，但事後的溝通，明顯感覺到兒子的語氣變得輕鬆。

二次轉念：「盡好母親的責任，愛孩子」

兒子在家中經常玩手機，媽媽感到很糾結、抓狂，有一次甚至將手機丟爛了。兒子氣憤地說：「你不就只是關心手機！」房門一關，就不出來了。媽媽之後明白到，種種以為關心兒子的行為卻被誤會了。過往媽媽認為兒子要早睡早起，不應該玩手機，專注學習等，總想兒子按自己的標準來生活。現在，她懂得引導自己：「兒子有自己的作息、自己的標準，做他該做的事情就好。」於是，媽媽成功從「管手機」改為「管孩子」。從那天後，媽媽只督促兒子多活動身體，和提醒兒子未完成的事情。

神奇地，頻繁的衝突沒有了，大家各有生活，和平相處，親子關係修補了。兒子願意和媽媽聊遊戲，分享自己的日常，媽媽亦欣賞兒子的優點，同時接納他的缺點。

三次轉念：「相信孩子」

馬上要開學了，媽媽心裏忐忑：「兒子這樣作息，能適應學校生活嗎？能按時起牀嗎？能把手機放下嗎？」這次媽媽懂得反思，自己對兒子的懷疑，就是種下不好的種子，這怎可能有好的成果？媽媽從此決定，要做兒子堅實的後盾，確保兒子健康快樂的成長。

結果，如媽媽所想，孩子順利上學，自己心裏也感覺踏實和感動。好日子原本就在心中，心明了，心淨了，兒子也能自由生活了。如今媽媽體會到：「幸福的家庭是吾性自足。」

文：文建康（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第390期]