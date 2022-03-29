九龍真光 聖保祿利升小

問◢ 想問下列4間幼稚園評級如何？根德園幼稚園、九龍真光中學（幼稚園部）、聖保祿幼稚園、聖保羅堂幼稚園（北角）。

另外，請問聖保羅堂幼稚園（北角）畢業生，去聖保羅書院小學或聖保羅男女中學附屬小學叩門和面試，有沒有優勢？它們是否有聯繫呢？

答◢ 參考教育局之幼稚園教育計劃質素評核報告，本人給聖保羅堂幼稚園（北角）評級為A（從A++至A-）；根德園幼稚園為深受家長歡迎的學校之一，重視品德培養、多方面思考及自學自律精神；九龍真光中學（幼稚園部）重視幼兒探索及體驗學習；聖保祿幼稚園重視幼兒主動學習、喜愛學習的態度。

九龍真光中學（幼稚園部）和聖保祿幼稚園畢業生，都有機會升上同一辦學團體的小學。至於聖保羅堂幼稚園，雖然亦有畢業生考入聖保羅書院小學，但幼稚園本身與聖保羅書院小學、聖保羅男女中學附屬小學都沒有直升聯繫。

政府資助 學術高

呂郭碧鳳最啱心水

問◢ 兒子獲得九龍迦南中英文幼稚園、威廉（睿智）幼稚園（黃埔）、愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園學位，想問哪間較好？心目中想找一間有學券（編按︰幼稚園教育計劃）、學術高又有校車的，可否給點意見？在沙田和九龍區有哪間幼稚園可以銜接升到小學和中學？

答◢ 你列出的幼稚園當中，參考教育局之幼稚園教育計劃質素評核報告，我給九龍迦南中英文幼稚園的排名是A（從A++至A-），愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園則為最高的A++。所以如果你想找一所參加了幼稚園教育計劃的學校，可考慮呂郭碧鳳。沙田區沒有幼園能「一條龍」銜接小學和中學，九龍區有德望幼稚園，但它是私立獨立幼稚園，不是免費幼稚園。

40網宣道排名中上

20分值得考慮

問◢ 家有龍鳳胎，兩人都有首名子女15分，另有天主教5分共20分。家住深水埗區40校網，不介意兩人不同校。本人是大坑東宣道小學舊生，但經過多年，不知學校現在排位如何？不想選太催谷的學校，有其他更好的選擇嗎？

答◢ 如果用世襲超收額排名，大坑東宣道小學在40校網21所小學排名約為8、9，即是中上，不會太催谷，如果你兩名小朋友有20分，值得考慮。更好的選擇如中華基督教會協和小學（長沙灣）、聖公會基福小學等，可能要25分才入到，你願意博嗎？

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第390期]