校長爸爸邀女兒同編時間表 免生活混亂失控

上喜歡暑期班 限時打機

不想小朋友的假期生活陷入混亂、失控的狀態，他認為訂立時間表很重要，「我會邀請兩個女兒參與編排，讓她們知道每日的流程大約是怎樣，這樣會比較好」。談到家長的頭號公敵——打機，究竟身為校長的他，又是否容許自己的女兒打機呢？答案是「可以」！

黃偉立笑言，兩個女兒間中也會要求打機，他會先了解她們所選的遊戲內容，只要不牽涉色情、暴力，都會批准。他有時甚至會落場齊齊玩，「三父女最喜歡一起玩體感遊戲，我們現在很少外出做運動，在家『郁動』一下，就當作做運動了」。不過，他也不贊成小朋友打機時間過長，更不可能「放題」，「我通常會限她們玩半小時，頂多1小時」。

鼓勵與同學「煲電話粥」 互相關心

在這個疫症蔓延的暑假，頌恩和恩霖在爸爸的鼓勵下，還有一個特別節目，就是跟同學「煲電話粥」。「始終停課了這麼久，我想她們跟同學保持聯繫，互相關心，彼此問候一下。」爸爸也可趁機鬆一鬆，享受一下me time。「我覺得這個對所有家長來說，都是十分重要，總不能24小時都奉獻給孩子，一定要有自己的私人空間。」問及他有何減壓良方，黃偉立盡顯暖男本色，「我很簡單，只要能一個人落街逛逛，買些日用品，我已經覺得很放鬆」。

[Happy PaMa 教得樂 第390期]