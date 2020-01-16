社工爸爸WFH 2招化解愛女「纏身」

開工前先溝通 小休抱抱表達關愛

不少WFH家長都投訴孩子纏身或經常「搞搞震」，Rio卻以同理心看待這個問題，「可以想像，小朋友完全沒得出街，其實很辛苦，尤其在幼兒階段，要克服這種需要，並不容易」。他建議，家長可幫子女建立規律的作息時間，並加入不同的活動，減低他們的納悶感。

各式玩具刺激感官 保持家居運動

「玩」是兒童的天職，所以在暑假前，Rio已替兩個孩子蒐羅各式各樣的玩具，給他們不同的感官刺激，也從遊戲中學習。另外，他也容讓Hayley每天在網上看一套卡通片，「疫情下，家長也要稍為調整心態，以往大家都可能很抗拒小朋友使用電子產品，但其實退一步想，孩子上網課時都已經接觸到，避無可避，所以我也放寬了。當然家長需要篩選影片內容，也要適可而止，不能讓他們沉溺」。

除了玩、看卡通，Rio認為做運動對小朋友同樣重要。他說，在疫情平穩時，還會帶Hayley去公園跑、去平台踏滑板車，但現在已經一律「禁足」，便唯有把這些活動移師家居做，「家裏有條小走廊，我會叫她在這兒玩滑板車、拋豆袋或來回跑10個圈，她會覺得很開心、很有趣」。

WFH雖然有惱人的地方，但從正面角度來看，家長省卻舟車勞動，可換來更多親子時光，Rio也認同，「放工後，的確多了時間陪兩個小朋友玩、看繪本、談天說地，也未嘗不是一件好事」。

[Happy PaMa 教得樂 第390期]