童心抗疫：社工疫下變全職媽媽 學懂疼惜自己 走出親子「困」境

文︰沈雅詩

時光倒流7個月前，註冊社工彭梓雅（Jake）還是兩間專上學院的兼職講師，主責實習社工的督導工作。但自從幼子（肥仔）出世後，因家傭突然「劈炮」回鄉，Jake便唯有暫時放下工作，搖身一變成為全職家庭主婦，每日一打二，湊BB之餘，也同時照顧有特殊教育需要（SEN）的4歲半長子雞蛋仔。

剛生育湊兩子壓力大 混亂焦慮

由於一切並非在原先計劃之內，Jake的焦慮與不安，曾一度把她扯進谷底，「我剛生完肥仔，工人姐姐竟說要辭職，坐月期間，陪月姨姨又發生事故要提早停工去做手術，我突然間壓力好大，無力感好重，又碰巧當時身邊有幾個好朋友移民，心裏有一種說不出的孤單、不開心的感覺，再加上起初哥哥不太接受弟弟，有很嚴重的妒忌行為，我望着一屋混亂，每日都處於很低沉、抑鬱的狀態」。

「先為人再為人母人妻」

猶幸Jake本身有深厚的輔導底子，也學習靜觀（mindfulness）近15年，在最差最壞的時候，她漸漸覺醒，察覺到自己正處於一個很糟糕的狀態，於是努力整理思緒，重尋生命的支撐點，「做全職媽媽，首先要把自己的位置放高些，先為人，再為人母及人妻」。除了適時找援兵（朋友或保母）暫時照顧兩個兒子，讓自己可溜走一會去歎杯咖啡，Jake更多時是用「自我擁抱」的方式疼惜自己，「我在最忙亂的地方——廚房，貼了一張Hug Me的字條，提醒自己，一定要惜自己。我惜自己的方法，是每日堅持抽5至10分鐘，烹煮有益的日本淮山，我是為自己的身體而煮」。

媽媽精神狀態放鬆了，緊張的親子關係也隨之鬆綁，「停課前，每天要一拖二趕返學放學，我最初也抱怨辛苦。但『境隨心轉』，當我的心境保持在穩定的狀態時，便發覺背着肥仔拖着雞蛋仔一起走，其實也是一件幸福的事」。

時間鬆動 親子相處質量提升

連月來持續網課，再加上提早放暑假，不少家長恍如經歷世界末日，Jake卻看得開，「當然有失的地方，疫情剝奪了孩子的社交環境，雞蛋仔的語言表達能力明顯地差了」。可幸是兒子的認知能力沒有下降，其他發展也在進步中，Jake說全因疫情，令她的生活節奏減慢了，連帶親子相處的質量也提升，「當不再需要天天趕返學、趕帶他去做訓練時，時間鬆動了，我會更願意給雞蛋仔作主。我現在常問他︰你有什麼意見？你覺得怎樣好？這個過程，其實在鍛煉他做決定、訓練邏輯思維。雖然他口齒不伶俐，但原來他也表達到想法」。她補充，當孩子感受到媽媽對他的尊重、感受到自己是家庭的一分子時，對抗行為自然減少。

疫下跟兒子談生命教育

疫情下，也令Jake有更多機會跟兒子談生命教育，「雞蛋仔看新聞，見到很多人染疫死亡，見到戰爭很多死傷，加上他經驗過我生弟弟時要留醫，便漸漸明白到，原來媽媽都有可能有事，有可能不在他身邊」。有一次，Jake和兒子閒聊，問雞蛋仔可知道自己樣貌哪個部分最像媽媽？雞蛋仔說不知道。於是她拉着兒子一起照鏡，又提議大家一起咧嘴而笑，「我告訴他，他笑起來的樣子最似我。所以當有一天媽媽不在身邊時，只要對着鏡子笑，就彷彿見到我一樣」。她說，教子女面對生離死別，這一課，永遠由父母做老師最好。

主張玩「污糟」遊戲 訓練感覺統合

談到一眾小魔怪「拆屋」力強，問Jake有否深受其害，詎料這個媽媽毫不介意，還大力主張小朋友玩「污糟」遊戲，「因為在幼兒階段，訓練感覺統合很重要，可幫助小朋友左右腦認知、平衡力、記憶力、手眼協調等發展。其實玩水、玩泥膠、搓麵粉、爬地等，都是很有益的玩意，家長不應該怕污糟而制止，大不了玩完之後就清潔地方、叫孩子冲涼。不設太多限制，大家心情都會輕鬆一些」。

[Happy PaMa 教得樂 第390期]