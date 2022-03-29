年輕人「精通文武」捉心理 發掘天九文化符號

天九在日本、台灣甚為流行，但香港懂玩的年輕人不多。3年前，一群年輕人偶然接觸了這款極考心思的遊戲，一玩上癮，並設立學會推廣宣傳。如果你和家中長輩同住，趁疫情，大家賦閒在家，可和他們玩番手，傳承遊戲背後的傳統文化。

陳羽漢（Wallace）與羅燕棋（Yanky）是「天九至尊神學研究中心」的主要搞手，兩人接觸天九不過短短3年時間。他們經常與音樂人MC仁聚在一起，「有一次MC仁在牀底找出一副嫲嫲傳給他的天九，我用了15分鐘學怎樣玩，馬上覺得這個遊戲好犀利」，Wallace說。文長武短、天地人和，小小骨牌背後蘊含了不少東方哲理與傳統文化。

查古籍、外文書鑽研玩法典故

他倆想繼續鑽研天九，但發現網上資料很少，唯有靠古籍，以及在外文書店找到有關骨牌遊戲的英文書來研究天九的不同排序、玩法與技巧。「既然以前無人做過，咁我就做第一個。」Wallace遂開設推廣天九的社交媒體帳戶並用心經營，在Instagram分享各種天九知識與典故，冀把這個益智遊戲推廣開去，而其IG亦開宗明義講明：「不賭錢不賭氣，玩樂間只求趣」。

天九骨牌一副共有32隻，文長武短，即文子有11對（22隻）；武子有4對（共8隻，每對的點數相同，但圖案不同），加上兩隻單丁，共10隻。天九相傳是宋朝宣和年間的「宣和牌」演變而成。4人1枱，玩家輪流出牌，每回合只能打出同類型的牌款。Yanky解釋：「若只出一隻牌，文子只能打文子，武子只能打武子。另外可以出一對，也可以出『一文一武』、『兩文一武』等文武組合。」出牌後，下家若有更大的牌就疊在上面，如沒有則要任選手上的骨牌，牌面向下墊在底部。4個玩家各出一次牌後，牌最大的一家勝出該回合並贏得桌上的牌。然後勝出者在下一圈先出牌。餘此類推，直至所有人把牌出完為止。

仔細觀察，天九牌各有名稱，雖印有點數，但一些牌的大小卻與點數多少無關。文子最大的「天」有12點，順序下去「地」只有2點，「人」與「和」分別是8點與4點。新手看着眼前的牌，就算「搲爆頭」也不明所以。「根據清朝字典《正字通》，牙牌中的天是12點，2隻牌就是24點，代表二十四節氣；地共有4點，代表東南西北4個方位。」Yanky說天九名稱有來頭，他們認為古人把日常常見物品融入遊戲，所以看見「梅」、「長三」、「板凳」、「斧頭」等牌名也不稀奇。

雖然現時香港新一代懂打天九的人不多，但廣東話俗語卻與天九息息相關。天九4隻牌為一棟，「棟」是計分單位，若遊戲完結時手頭上一棟牌也沒有，就是「輸到一棟都無」；「格食格」指一個牌型只能打擊同類牌型，意即一物治一物；足球新聞常出現的「單天保至尊」亦從天九引伸出來。通俗文化與生活融合，想不到日常口語曾是「賭仔術語」。

2 分鐘可分勝負 要贏最後一棟

「打天九，係有夭心夭肺嘅感覺。不是說一定要贏才開心，出啱牌就會好開心；如果鬼掩眼打錯，個心就會揦住揦住。」Wallace說。32隻牌，一局天九2分鐘內就能定勝負，講求技巧、運氣、觀察、心理博弈。「天九不是贏得最多棟牌的就是贏，而是看誰能贏最後一棟牌。」他說有時牌太差，怎樣讓自己「輸少當贏」有技巧；若某玩家不停冧莊，另外三家如何有默契地打倒莊家也有講究。文打文，武打武，玩家需猜測對家留什麼牌，若無法掌控出牌權，縱使湊齊一對至尊也無濟於事。

「細雞」遇「大雞」變至尊 體現做人處世

「至尊」在天九裏的角色舉足輕重。還記得電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》中周星馳的角色叫「至尊寶」嗎？「紫霞仙子在至尊寶的腳板點了3顆痣，他就變成齊天大聖孫悟空，這3顆痣就是天九武子的『細雞』。」Wallace解釋，「細雞」打不過任何一張牌，可謂爛牌一隻；但若碰上武子中的「大雞」，兩者結合則能扭轉乾坤，變成整副牌最厲害的「至尊」。「這也是我最喜歡天九的地方。你與我可能是社會上沒資源的『細雞』，但只要在適當的時機拿到話事權，underdog一樣能做成功者。」以天九定勝負論輸贏，還有1960至1990年代的港產片中，天九是常見的文化符號，當中《五億探長雷洛傳：雷老虎》中，華探長顏同與陳統的天九牌局亦側面反映了角色間的較勁。

不賭錢不賭氣 與長輩切磋增溝通

除了傳承文化，Wallace與Yanky等人亦希望藉此做個小小的社會實驗。2019年後，上一代與新一輩因政治阻礙溝通，眼前這副骨牌，似乎能成為長輩後輩重新連結的媒介。「我學會天九後，過年就會與嫲嫲等親戚一起玩，對此他們覺得很驚訝。平時大家都是寒暄幾句：你工作如何？身體如何？講完就算。現在不用說太多，只要埋枱陪嫲嫲玩，我同佢都好開心。」Yanky如是說。

天九的式微，或許與賭博有關，「好多老人家一聽到天九，馬上話：『唔好玩啊！輸死你，如果你想家破人亡就玩呢個啦！』」Wallace說，天九賭錢倍數上落極大，以前的人覺得天九負面無可厚非。但是傳統文化需要代代傳承，現在沒人願意玩，香港懂天九的人只會愈來愈少。正因如此，他們絕不鼓勵賭博，一群人鬥智鬥勇切磋牌藝已是一大樂事。Wallace與Yanky還特別設計了一對天九門神，「民間習俗相信門神能防止鬼怪侵擾，我們希望大家知道輸贏是其次，並戰勝賭博的心魔」。

「我稱呼這群愛打天九的人叫『院友』，因為在香港做文化的人都好傻，無人話你知做得是否正確，做到幾時先可以做到。」憑着一腔熱誠，他們的中心亦推出服飾、骨牌、野餐墊等產品，農曆新年時亦設計了與天九相關的揮春，圖案精美。天九入門難在認牌，他們還編寫牌譜與遊戲說明書，藉此吸引更多年輕人發掘天九的魅力。

各處鄉村各處例，光在香港這個彈丸之地，天九就有幾種不同玩法。「過年時，一個住在元朗圍村的親戚問我懂不懂玩『kam』，另一個親戚又問我另一種規矩。」哪款才是正統玩法？Wallace笑說：「這不重要。規矩是人設計的，最好4個人笑住嚟、笑住走，令到身邊的人開心才是精髓。」

■天九至尊神學研究中心

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文：沈晴

編輯：梁小玲

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