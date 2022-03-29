大肚腩迷思：一罐啤酒 = 半碗飯 當水飲招啤酒肚

迷思：常說「啤酒肚」，飲啤酒真的會變出大肚腩？

陳：啤酒不能當水飲，因為酒精含熱量，每克酒精含7kcal，比1克糖（4kcal）更高。一罐330毫升啤酒，酒精含量5%，熱量為330×5%×7=115.5kcal，約等於半碗白飯。

此外，啤酒促進胃液分泌，能增進食慾，所以喝啤酒時食慾會大增；加上佐酒的多是高鈉質、高熱量的食物，邊飲邊食，令體內攝入較多熱量。

中年熱量消耗慢易「發福」

迷思：中年為何易「發福」？

陳：基礎代謝率（basal metabolic rate，簡稱BMR）是指人體在自然溫度環境中，維持生命所需消耗的最低能量；BMR愈低，代表身體消耗的熱量愈少，多餘熱量便囤積體內，人就容易發胖。25歲為BMR高峰期，25至40歲開始慢慢下降，40歲後BMR跌得更快。25歲後每10年BMR大概下降5%至10%，到了50歲已經降低15%至30%。隨年齡增長，熱量消耗速度逐漸減慢，中年「發福」就是這樣煉成的。除年齡外，BMR還受其他因素影響，常見有：

肌肉量：愈多肌肉，需要消耗愈多熱量，所以BMR愈高

性別：由於男女身體結構不同，體內需要的基本能量也不一樣，男性比女性需要更多基本能量，所以BMR比女性高約5%至10%

溫度變化：天冷時，身體需要產生更多能量來維持基本體溫，所以BMR上升

情緒：處於緊張、焦慮、煩惱、恐懼、情緒激動等狀况，促進代謝的內分泌激素，從而使BMR提高；處於憂鬱、冷漠時，BMR會下降

食飽就坐「儲脂肪」

迷思：食飽就坐容易養出大肚腩？

陳：坐下來相對其他活動，消耗熱量較少。餐後1至1.5小時血糖飈升最高，身體分泌胰島素讓血糖降低，如果無法消耗便變成脂肪儲存。所以長期食飽就坐，的確較易發胖。

不想養出大肚腩，建議餐後散步10至20分鐘，可消耗熱量，減少餐後血糖飈升。因為部分血糖被輸送到相應的身體部位，如肌肉，增加了血糖代謝，有助延緩血糖上升速度。

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