醫言有理：脫甲基藥 還原抗癌基因功能

雖然每個不同器官組織的細胞基因組合大致相同，但有不一樣構造，發揮着不同功能；每種細胞其實只會選擇啟動極小部分基因，不同組織細胞內的活躍基因皆不一樣，因而形成不同的器官結構，各自發揮不同功能。

恢復癌細胞凋亡正常過程

每個基因前端，皆有一個基因啟動子（gene promoter），即基因的「開關掣」；基因啟動子受化學反應控制，甲基化（methylation）後，基因功能受抑制，即時停止運作。正常細胞含多組抗癌基因，負責控制細胞的正常凋亡；抗癌基因甲基化後失去正常功能，細胞可能變成長生不老，因而成癌。這情况尤其常見於急性髓細胞白血病（acute myeloid leukaemia）及骨髓異常增生綜合症。

某些藥物有脫甲基化（demethylation）作用，包括阿扎胞苷（azacitidine）及地西他濱（decitabine），可重啟基因啟動子，還原抗癌基因的功能，恢復癌細胞凋亡的正常過程，因此有治療癌症作用，尤其急性髓細胞白血病及骨髓異常增生綜合症，這稱為脫甲基治療。

另有Bcl-2基因，亦屬抗癌基因其中一員，同樣負責誘發細胞正常凋亡。維奈托克（venetoclax）乃 Bcl-2 抑制劑，可用作治療慢性淋巴白血病（chronic lymphocytic leukaemia）。此藥本身對治療急性髓細胞白血病及骨髓異常增生綜合症的作用不大，但與去甲基化藥物同時使用，治療急性髓細胞白血病，可增強療效。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）