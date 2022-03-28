醫學滿東華：你了解自己的胸肺健康嗎？

煙民、家人患肺癌需定期檢查

香港人近年愈來愈注重健康問題，各種各樣身體檢查漸趨普遍，但對於維持我們生命的呼吸系統是否健康，你又知曉嗎？

呼吸系統包括呼吸道、肺和呼吸肌，作用是吸入氧氣，使全身器官及細胞正常運作，同時將新陳代謝所產生的廢氣二氧化碳呼出體外。

呼吸系統疾病種類繁多，例如哮喘、慢性阻塞性肺病、肺癌、間質性肺病等，由於病發初期多數沒有明顯病徵，所以經常在病情相當嚴重時才確診，治療效果及痊癒機率大打折扣。因此，監察呼吸系統健康對我們至關重要。

以下幾類人士尤其需要定期接受胸肺健康檢查：

1.長期吸煙人士（包括受二手煙影響的人士）

2.工作中長期接觸廢氣、沙塵及污染物質的人士

3.家族史有肺癌及其他胸肺疾病的人士

4.患有自體免疫風濕病、長期服用類固醇及免疫系統抑制藥物的人士

基本檢查：聽診、測血氧、照X光

基本胸肺健康檢查包括：

1.醫生詳細了解家族史、病例史，以及詳細的身體檢查（包括胸肺聽診）

2.血氧飽和度分析：評估血液含氧量，監察缺氧程度

3.肺部X光檢查可顯示肺部有無不正常陰影

深入檢查：測肺功能、CT掃描

根據基本檢查結果，醫生會按病人需要建議更深入檢查：

1.肺功能測試：量度肺活量、肺容量，以及肺泡氣體交換功能，可以幫助確診哮喘、慢性阻塞性肺病，評估肺部受損程度

2.肺部電腦斷層掃描（CT掃描）：提供更清晰及更詳細的影像，分析肺部結節及紋理，幫助診斷肺癌及間質性肺病

3.運動測試：利用跑步機或6分鐘行走測試，更能全面了解患者的運動能力及心肺功能

醫生幫王先生安排了針對吸煙人士的胸肺檢查，血氧和肺部X光沒有異常，但肺功能有中等程度支氣管阻塞，而肺部CT掃描顯示有肺氣腫，診斷為中等程度的慢性阻塞性肺病。在醫生建議下，王先生開始戒煙，使用長效氣管擴張劑，並配合每天做運動，病情受到良好的控制。

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文：陳利（東華三院醫療中心（北角）主管、呼吸系統科專科醫生）