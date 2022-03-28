黃豆芽富蛋白質 綠豆芽低卡 春吃芽解困 激活快樂

黃豆芽和綠豆芽雖然外形相似，但原來有不同營養價值，營養師提醒，黃豆芽的鉀、蛋白質含量較高，但熱量高3倍！

春季天氣潮濕，令人容易疲倦、精神欠佳。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫姜小舟表示，「芽菜利濕，所以對於紓解濕氣重的疲倦有效」，適合在春天食用。「中醫講究天人相應、天人合一，而春季陽氣生發、萬物萌生，故應多吃發芽的菜品，順應春天的生發之氣。」這跟民間諺語「春吃芽、夏吃瓜、秋吃果、冬吃根」互相配合。

「春吃芽」並不單指芽菜。姜小舟指，凡是從種子短時間發芽的菜類都算是「芽」，例如花生芽、豌豆苗、薺菜、韭菜等。另外，中醫認為春天與「肝」相應，「春天容易肝鬱，加上疫情不能出去玩，心情會較差，這個時候吃芽菜這類具生發之氣的食物，對肝好，也會開心一點」。

黃豆芽清熱明目 綠豆芽利尿除濕

常見芽菜，有由黃豆發芽而成的黃豆芽（又稱大豆芽）和綠豆發芽而成的綠豆芽。姜小舟指，兩者均性涼、味甘無毒，「黃豆芽入脾、大腸經；具清熱明目、利三焦功效」，三焦負責體內氣和水的運行，利三焦可令小便、排汗暢通；又含大豆異黃酮，可改善女性更年期症狀。綠豆芽入心、胃兩經；有清熱解毒、利尿除濕、解酒熱毒的功效。

脾胃虛寒慎吃 宜配搭偏溫韭菜

姜小舟表示，兩種芽菜都有助去水腫，但脾胃虛寒者不宜吃過量，「一碟餸每人吃點問題不大，但有人為減肥餐餐吃，就不建議；脾胃虛寒的人吃過量會令腸胃變差，或無胃口、胃部不適、肚屙等」。她建議，如果不想太涼，可嘗試韭菜炒芽菜，因為韭菜偏溫，有中和作用。另外，現時新冠病毒肆虐，可煮芽菜豬肺湯保健，豬肺具「以形補形」功效，加入綠豆芽，可清熱清肺。

黃豆芽富含鉀 助去水腫

從西方營養學看，芽菜又能否去水腫？香港營養師協會培訓及發展主任、註冊營養師梁曦允指，大眾常說「水腫」，泛指身體出現浮浮腫腫的狀况，通常由飲食引起，有別於因腎臟問題令身體儲水造成的水腫等。一般水腫是因為攝取太多鈉導致，鈉來自鹽分，「食得太鹹身體自然想冲淡，所以會儲水。如果想身體把多餘水分排走，就要吸收能與鈉抗衡的鉀」。因此，去水腫就要留意食物是否含有豐富鉀質。澳洲國家健康暨醫藥研究委員會（NHMRC）建議成人的每日鉀攝取量：男、女分別為3800、2800毫克。而每100克綠豆芽有149毫克鉀，鉀質含量屬中等，黃豆芽則有484毫克，在蔬菜中鉀質含量屬高。

芽菜低GI助控血糖

在控制血糖方面，梁曦允表示「芽菜是升糖指數（GI）低的食物，GI值是25，一般來說55以下屬低，能助控制血糖」。另外，膳食纖維豐富的食物可減慢身體消化和吸收的速度，血糖升降會較穩定。每100克芽菜有1.1至1.8克的纖維，未算是很高纖的蔬菜，另有研究指出，芽菜含有直鏈澱粉（amylose）和抗性澱粉（ resistant starch），能減慢腸胃吸收，有助控制血糖升降，並維持腸道健康和排便暢通。

「每100克綠豆芽熱量只有30千卡，屬於低熱量食物，有助控制體重。」梁曦允指，綠豆芽幾乎零脂肪，而黃豆芽的熱量、脂肪和蛋白質則比綠豆芽高，每100克黃豆芽有122千卡熱量、6.7克脂肪。黃豆芽從黃豆發芽而來，同屬植物性蛋白質，可視為肉類代替品，100克黃豆芽有約13.1克蛋白質，是將近2隻雞蛋的含量，「減肥人士要吸收蛋白質時多選雞蛋、雞胸等，其實黃豆芽也是不錯的選擇！而且它比綠豆芽更有飽足感」。兩種芽菜各有所長，「若從熱量角度出發，綠豆芽低很多，但在蛋白質、鉀質方面，黃豆芽就會優勝些」。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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